صدور سومین کارنمای فرهنگی و اجتماعی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهان بین با اعلام این خبر افزود: انجام فعالیت‌های فرهنگی در فضای دانشگاهی و علمی کشور که بیشترین جمعیت جوان را در خود جای داده، از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که بسیاری از دانشگاه‌های مطرح کشور هم و غم خود را روی بحث فعالیت‌های فرهنگی گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی ساماندهی شده است، اظهار کرد: امسال سومین سالی است که کارنامه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی که دیگر با نام «کارنما» شناخته می‌شود، صادر شده و واحدهای ویژه، سطح یک، سطح دو و سطح‌ سه مشخص شده‌اند. سومین کارنمای فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بعد از کار طولانی و در فرآیندی تعاملی با واحدها صادر شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ۲۶ واحد عالی و خیلی‌خوب شدند و ۴۶ واحد از ضعیف و متوسط به خوب رشد کرده‌اند که نشان‌دهنده دقت و تمرکز آنها به سیاست‌ها و راهبردهای معاونت، ابتکارات‌شان، مجاهدت، تلاش و برنامه‌ریزی است.

جهان بین با بیان اینکه کارنامه فرهنگی دانشگاه را به کارنما تغییر دادیم، گفت: ما می‌خواهیم عملکرد حوزه مدیریت فرهنگی واحد را بسنجیم، بنابراین کارنما، تعبیر بهتری نسبت به «کارنامه» است.

وی گفت: کارنما از سه جهت مهم است؛ اول اینکه جهت‌دهنده است. یعنی شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها با میزان امتیازی که به آن شاخص‌ها داده می‌شود واحد دانشگاهی را به‌صورت کلان جهت می‌دهد. دوم اینکه کارنما یک تصویر دقیقی با جزئیات از عملکرد واحد را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی واحد دانشگاهی می‌تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند و در گام بعدی تلاش کرده تا اشکالات خود را اصلاح کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم دانشگاه آزاد اسلامی با این عظمت را از جهت فرهنگی و اجتماعی راهبری کنیم، یکی از کارهای مهم ارائه کارنمایی بود که بتواند واحدها را هم جهت‌دهی و هم ارزیابی کند.

وی افزود: نهادهای دانشجویی، مدیریت و اساتید سه بخشی هستند که حدود ۵۰ درصد امتیازات را به خود اختصاص دادند. نکته سوم این است که براساس عدالت، با توجه به امکانات واحدها و سطح آنها امتیازبندی برای واحدها متفاوت است.

فهرست واحدهای ساعی در سایت دانشگاه آزاد اسلامی درج شده است.