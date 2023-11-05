مساعدت سازمان جهانی مالکیت فکری در حفظ حقوق دانش بنیانها در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح‌الله دهقانی که به منظور شرکت در نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به سوئیس رفته همچنین با «دارن تانگ»، مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص همکاری‌های دوجانبه و آموزش تیم‌هایی که در ایران در حوزه ارزیابی دارایی‌های نامشهود و ثبت حقوق معنوی شرکت‌های دانش بنیان کار می‌کنند، بحث و مقرر شد با پیگیری معاونت علمی و پشتیبانی وایپو چند دوره آموزشی در این زمینه در ایران برگزار شود.

دهقانی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شرکت‌های دانش بنیان ایرانی هنگام حضور در بازارهای جهانی به مشکلات موجود در این زمینه که چالشی اساسی در توسعه بازارهای بین المللی شرکتهای دانش‌بنیان ایرانی است، پرداخت.

وی خواستار آن شد که با مساعدت سازمان جهانی مالکیت فکری در این خصوص، بتوان سازوکاری در کشور ایجاد کرد که شرکت‌های دانش بنیان هم در فرایند ارزیابی دارایی های نامشهود قرار بگیرند و هم از حفظ حقوقشان در بازارهای خارجی اطمینان حاصل کنند.

در پایان مقرر شد در آینده نزدیک، مذاکراتی بین هیاتی از معاونت علمی و جمعی از کارشناسان وایپو برگزار و چارچوب همکاری‌های مشترک مشخص شود و در ادامه هیاتی از وایپو به ایران سفر کنند تا در خصوص زمینه‌های همکاری و نحوه پیگیری آنها توافق شود.

امیرحسین میرآبادی، رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری که دهقانی را در سفر به ژنو همراهی می‌کند با مطلوب توصیف کردن فضای مذاکرات صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که با توسعه همکاری‌های معاونت علمی با سازمان جهانی مالکیت فکری، گام‌های بلندی در مسیر ارتقای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری و همچنین حفظ حقوق مالکیت معنوی شرکتهای دانش بنیان ایرانی در بازارهای جهانی برداشته شود.

وی تاکید کرد: تبیین و توجه جدی به موضوع مالکیت معنوی، کمک بسیار موثری به توسعه سریع بازار بین‌المللی محصولات دانش بنیان کرده و به تحولی چشمگیر در اقتصاد دانش بنیان کشور منجر خواهد شد.