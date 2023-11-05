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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

شاخص کیفی هوا در خرمشهر «قرمز» شد

شاخص کیفی هوا در خرمشهر «قرمز» شد

خرمشهر- بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در خرمشهر در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در خرمشهر ۱۵۳ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) به ثبت رسید .

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در ماهشهر ۱۲۹ و شادگان ۱۱۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 5930853

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