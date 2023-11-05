هوای بارانی در ۲۴۰ ایستگاه هواشناسی/ صدور هشدار برای ۶ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: همانطور که انتظار می‌رفت بارش باران بخش وسیعی از کشور را در شبانه روز گذشته فرا گرفت به طوری که تا کنون از حدود ۲۴۰ ایستگاه سینوپتیک و خودکار هواشناسی بارندگی گزارش شده است.

داده‌های ایستگاهی نشان می‌دهد که تمرکز بارش‌ها در استان‌های مازندران و گیلان بوده اما از برخی استان‌های دیگر نیز بارش‌های قابل توجهی گزارش شده است.

در این بین ایستگاه نوشهر در مازندران با ثبت ۱۱۰ میلی متر باران، رکوردار بارش ۲۴ ساعت کشور شد.

پس از آن بیشترین بارش‌ها به ترتیب از ایستگاه‌های «آستانه اشرفیه» در گیلان با ۹۷، امامزاده اسحاق در گیلان ۸۹، بندر انزلی ۷۳ و رضوان شهر گیلان ۷۲ میلی متر گزارش شده است.

این در حالی است که بارش‌های بسیاری از ایستگاه‌ها خفیف و پراکنده بوده است.

مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده امروز نیز «رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ» برخی استان‌ها را فرا می‌گیرد.

بر اساس هشدار این مرکز بارش‌های امروز با سطح هشدار نارنجی استان‌های «کرمان، خراسان جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی یزد، نیمه شمالی و نیمه غربی سیستان و بلوچستان و جنوب شرق فارس» را در بر می‌گیرد.

برای این مناطق اثرات مخاطره آمیزی همچون «اختلال در سفرهای بین شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهن‌سال، اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و خسارت به ماشین‌آلات و محصولات باغی و زراعی» انتظار می‌رود.