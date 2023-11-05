به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان ظهر یکشنبه در نشست بررسی اعتبارات مصوبات سفر رئیس جمهور اظهار داشت: مصوبات بسیار خوبی در سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان بوشهر گذرانده شد که اجرای آنها تأثیر مهمی در توسعه استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: ۱۵۰ میلیارد تومان به دشتی و تنگستان، ۱۵۰ میلیارد به دشتستان، ۳۰۰ میلیارد تومان به چهار شهرستان جنوبی استان و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۳ شهرستان بوشهر، گناوه و دیلم در سفر دوم رئیس جمهور مصوب شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت سد دهرود دشتستان خبر داد و افزود: بیمارستان کنگان با ۲۰۰ تخت و اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان امسال اجرایی می‌شود.

مصوبه هزار میلیارد تومانی مسئولیت‌های اجتماعی

وی با اشاره به مصوبه هزار میلیارد تومانی مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برای طرح‌های عمرانی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد این اعتبار به چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر که در حاشیه تأسیسات و صنایع پارس جنوبی قرار دارند تخصیص یافته است.

رستمیان با اشاره به تسریع طرح‌ها در حوزه‌های مختلف زیرساختی و عمرانی، اظهار داشت: در دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر اعتبارات و طرح‌های مختلف زیرساختی و عمرانی مصوب شد که نشان‌دهنده توجه دولت به مطالبات مردم است.

وی توسعه طرح‌های آبرسانی، درمانی، راهسازی، ساخت مسکن، آموزشی و ورزشی را از اعم پروژه‌های شاخص برشمرد و بیان کرد: در تحکیم منابع آب پایدار طرح‌های مختلف آبرسانی، ساخت سد و آب‌شیرین‌کن اجرایی شد و این طرح‌ها تسریع یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تسریع در ساخت سد دالکی و باهوش را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: سد دشت پلنگ سال آینده آبگیری می‌شود و سد باغان و اخند به مرحله آبگیری رسیده است.

توسعه زیرساخت‌های استان

رستمیان اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: تعهدات وزارت نفت بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی در اجرا طرح‌های عمرانی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: چهار هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب دور دوم سفر رئیس جمهور برای اجرا طرح‌های مختلف عمرانی و زیرساختی در نقاط مختلف استان بوشهر ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این حوزه ۵۴ پروژه ابلاغ شده که که طرح‌های راهسازی در نقاط مختلف از جمله آزادراه بوشهر، محور گناوه، تکمیل بزرگراه دیر به بوشهر، خط ساحلی بوشهر و گناوه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ساخت بیمارستان کنگان با ۲۰۰ تخت و تصویب ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه تکمیل سد دالکی، مراکز آموزشی را از جمله این طرح‌ها دانست و خاطرنشان کرد: برای ساخت آزادراه بوشهر ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه مصوب شده است.

رستمیان از تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان برای ادامه بزرگراه دیر به بوشهر خبر داد و تصریح کرد: ۶۰۰ میلیارد باند دوم جاده ساحلی بوشهر به گناوه و اعتبارات لازم برای جاده نمازگاه دشتستان ابلاغ شده است.