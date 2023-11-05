به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اعلام خبر مبنی بر ضربوجرح و درگیری توسط افرادی در یکی از محلات خرمآباد، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرمآباد با اقدامات پلیسی سه نفر عامل درگیری را شناسایی و دستگیر و در تحقیقات پلیس علت و انگیزه درگیری را اختلاف قبلی عنوان کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، گفت: امنیت مردم خطقرمز پلیس است و چنانچه افرادی بخواهند امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند پلیس با جدیت با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
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