به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام خبر مبنی بر ضرب‌وجرح و درگیری توسط افرادی در یکی از محلات خرم‌آباد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با اقدامات پلیسی سه نفر عامل درگیری را شناسایی و دستگیر و در تحقیقات پلیس علت و انگیزه درگیری را اختلاف قبلی عنوان کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: امنیت مردم خط‌قرمز پلیس است و چنانچه افرادی بخواهند امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند پلیس با جدیت با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.