پایان تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سهم گاز در سبد انرژی ایران بیش از ۷۰ درصد است و در این میان حدود ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌شود. با توجه به این اعداد، نزدیک به ۵۰ درصد از تولید انرژی کشور از این میدان مشترک گازی است.

آمارها نشان می‌دهد ایران پارسال رکورد برداشت گاز از این میدان مشترک را جابه‌جا کرد و در اوج مصرف گاز، برداشت روزانه به بیش از ۷۰۵ میلیون مترمکعب رسید.

اگر میانگین تولید روزانه گاز در پارس جنوبی را حدود ۶۷۰ میلیون مترمکعب در نظر گیریم، روزانه معادل ۴ تا ۴.۵ میلیون بشکه نفت خام در این میدان تولید می‌شود که نقشی بسیار مهم در پایداری و امنیت انرژی در کشور دارد.

اهمیت تولید پایدار در میدان مشترک پارس جنوبی البته در زمستان بیشتر است، زیرا هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز متصل هستند و این حامل انرژی، در تأمین سوخت بخش خانگی نقش نخست را ایفا می‌کند بنابراین برای تولید پایدار گاز در فصل سرد از ۳۷ سکوی تولیدی این میدان مشترک گازی در سمت ایران، انجام تعمیرات اساسی ضروری است، زیرا حتی قطع جریان گاز از یکی از چاه‌های پارس جنوبی می‌تواند در زمستان مشکل‌آفرین باشد.

بر این اساس، امسال نیز تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی از میانه تابستان آغاز شد و آن‌گونه که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده بود، پایان یافت.

محمدحسین متجلی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه برای تولید گاز غنی در زمستان امسال تعمیرات اساسی پیش از آغاز سرما پایان یافت، اظهار کرد: با انجام تعمیرات اساسی روی سکوهای تولیدی، آماده برداشت حداکثری گاز از این میدان مشترک هستیم.

وی ادامه داد: با برداشت زودهنگام از فاز ۱۱ پارس جنوبی ۷ میلیون مترمکعب در روز و راه‌اندازی خط لوله جدید دریایی فاز ۱۶، آمادگی کامل برای تولید گاز در زمستان را داریم.

تعمیرات اساسی که امسال در سکوهای گازی پارس جنوبی انجام شد، متفاوت‌ترین تعمیرات اساسی در طول عمر پارس جنوبی بود و در حالی که ۲۳ سال از عمر برداشت از این میدان گازی می‌گذرد، برای نخستین بار عملیات ایزولاسیون خطوط دریایی از سکوهای گازی پارس جنوبی انجام شد.

با توجه به سکوهایی که عملیاتی هستند، تعمیرات اساسی که انجام شد و تعویض خط لوله دریایی فاز ۱۶ و عملیاتی شدن فاز ۱۱، آمادگی کامل برای تولید حداکثری گاز در پارس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده هیدروکربور کشور وجود دارد.