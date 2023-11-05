بنیان رژیم موقت و غاصب صهیونیستی به زودی در هم شکسته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا حسین نژاد ظهر یکشنبه در تجمع اعتراضی خبرنگاران استان نسبت به جنایات جنگی و ضد بشری رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مناطق مسکونی، غیر نظامیان، امدادگران و خبرنگاران، در محل محوطه استانداری خراسان شمالی، اظهار کرد: امروز خبرنگاران بامسؤلیت و متعهد خراسان شمالی به دو دلیل مظلومیت مردم غزه و جنایات جنگی رژیم غاصب صهیونیستی علیه این مردم و شکستن تمام پیمان‌های بین المللی اعتراض خود را اعلام کردند.

استاندار خراسان شمالی افزود: خبرنگاران با این احساس مسؤلیت گرد هم آمده و جنایات این رژیم را محکوم کردند و ما هم با حمایت از درخواست خبرنگاران، شکایات و صدای این قشر را به مجامع بین المللی خواهیم رساند.

استاندار خراسان شمالی گفت: روزی تاریخ گواهی خواهد داد که مردم جمهوری اسلامی ایران از تمام اقشار، این احساس مسؤلیت و همدردی و حمایت را از مردم مظلوم فلسطین داشتند و به صورت شاخص امروز خبرنگاران متعهد خراسان شمالی این پیام را رساندند.

حسین نژاد اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد در هم شکستن بنیان رژیم موقت و غاصب و محاکمه جنایت کاران جهان خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز از این احساس مسؤلیت و این همدردی و همدلی خبرنگاران استان با مردم مظلوم غزه تقدیر کرد و گفت: پیگیر این درخواست و اقدام خداپسندانه خبرنگاران خواهیم بود.

حسن ناهیدی افزود: امروزه یک بصیرت جهانی اتفاق افتاده است و هر روز شاهد اعتراض مردم در سراسر کشورها علیه جنایات رژیم صهیونیستی هستیم.