شورای فرهنگ عمومی نیازمند تحول است/ شناسایی ۷ معضل فرهنگی

به گزارش خبرنگار، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: شورای فرهنگ عموی استان بوشهر منظم برگزار می‌شود و بسیار پربار است و این استان به عنوان استانی الگو در سطح کشور مطرح است.

وی گفت: مهندسی فرهنگی این کشور به خاطر تعللی که در دولت قبل شد متوقف بود اما با آمدن دولت و تدابیری که شد در حال حاضر در مقام تدبیر راهبری آن هستند و هنوز ابلاغ نشده است؛ برش استانی آن حدود هشت سال قبل در استان زده شد که استان بوشهر از این لحاظ استان اول بود.

امام جمعه بوشهر گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم است هرچی زودتر ابلاغ کند و که هم در فضای عمومی و تخصصی پیوست‌های فرهنگی، اجرایی لازم داشته باشد.

وی گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی اگر مخالف قوانین باشد که قابلیت اجرا ندارد و اگر موافق باشد که تصویب می‌شود لذا قوانینی که تصویب می‌شود باید در عرصه اجرایی توسط نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تلقی و ابلاغ شود و تخلف از آن توسط کسانی که باید اجرا کنند پیگرد قانونی دارد.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: در استان هر نقطه‌ای که امام جمعه داشته باشد جلسات شورای فرهنگ عمومی در آن برگزار می‌شود و جلسات نیز بسیار منظم و پرمحتوا بوده و مصوبات هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

هفت معضل فرهنگی

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر افزود: شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در سطح ملی ممتاز استان است و رئیس جمهور توجه ویژه ای به این استان دارد.

وی گفت: استان بوشهر از حیث شرایط خاص جغرافیایی هفت معضل فرهنگی در سطح امور اعتقادی داشت که در این رابطه از حیث فرهنگی نظام مسائلی که نیاز بود طراحی شد.

آیت الله صفایی بوشهری اضافه کرد: پنج مساله اولویت دار وجود داشت که پیرامون آن نخبگان فرهنگی استان تدبیر کردند و به شورای عالی فرهنگی کشور ارائه شد که آثار و برکات خوبی در اجرا داشت.

امام جمعه بوشهر بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی ۱۰ نیاز جدی دارد تا تحول راهبردی و بنیادین در آن ایجاد شود و تا آن تحول ایجاد نشود شورای فرهنگ عمومی نمی‌تواند آن کارایی و کارآمدی لازم را داشته باشد.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: امیدواریم ریاست جمهور و شورای فرهنگ عمومی کشور با نگاه جدیدی که شکل گرفته و به حوزه فرهنگ که اساس زندگی انسان و جان مایه تمدن و ساختارسازی شخصیتی انسان است توجه ویژه داشته باشند و اعتبارات لازم را تخصیص و بر اجرایی شدن مصوبات آن توجه داشته باشند.