به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست سیاسی نقش دانشجویان در مبارزه با استکبار که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی، برگزار شد، در سخنانی، گفت: یکی از دلیل و محورهای اساسی سماجت آمریکاییها در دشمنی با مردم ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، پیشرفت ماست.
وی افزود: پیشرفت به عنوان مزیت و قدرت و قوت ما باعث دشمنی آمریکا شده است، نه ضعف و اشکال در کار ما؛ این افتخارآفرین است و یک مسئولیت سنگینی را متوجه همه میکند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه فعالیتهای موشکی طبق برنامهای که مقامات نظامی داشتند در دوره دو ساله مذاکرات که در این دولت داشتیم، انجام شد، گفت: در طول مذاکرات برای رفع تحریمها تلاش جدی داشتیم که هیچ نکتهای از طرف ما متوجه عرصه پیشرفت نشود و روی آن تعمد هم داشتیم.
باقری ادامه داد: فلان کشور چارچوبهای آمریکا را میپذیرد و آمریکا میگوید تو باید در این مسیر کار کنی؛ دقیقاً همان کاری که قبل از انقلاب با ما کردند. آن زمان گفتند ۶ میلیون بشکه نفت بفروش، ژاندارم خلیج فارس هم باش، ما هم گفتیم چشم. بعد در همان چارچوب گفتند بخشی از سرزمین خودت را واگذار کن. حکومت دینی این مسأله را نمیپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه ملت پشتیبان مقاومت هستند و صهیونیستها با یک ملت درگیر هستند نه گروه که نابودی یک ملت محال است، گفت: با تمام ابزار جهان شاید بتوان تعدادی آدم را کشت، اما نمیتوان یک ملت را نابود کرد؛ ملت یک هویت است؛ هویت نابود شدنی نیست، این از حماقت خودِ صهیونیستهاست.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد: صهیونیستها به یک پارادوکس دچار شدند، آنها با نفی دین، اصالت را به انسان دادند و گفتند دین مانع پیشرفت میشود، اما الآن با تمام قوا در حال از بین بردن انسان هستند.
باقری تصریح کرد: اسرائیل با توجه به ضربهای که خورده، الآن در حد یک دیوانه وحشی و سگ هار است و از او انتظار نمیرود که رفتار عقلانی و انسانی داشته باشد، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که مدعی حقوق بشر و مدعی اصالت انسان هستند، با چالش بزرگ غزه مواجه شدهاند.
وی با بیان اینکه تحریم به طور قطع یک جنایت خاموش است که به مردم و توسعه کشور و بیماران و مسیر پیشرفت یک کشور صدمه وارد میکند، اما جنایتی که در غزه صورت میگیرد یک جنایت عیان و آشکار است، گفت: جنایات غزه را همانهایی انجام میدهند که طراح، مجری و پشتیبان تحریمهای ایران هستند؛ اینها تمامقد ایستادند و در رابطه با جنایت علنی از جلاد حمایت و به طور صریح اعلام میکنند و هیچ تعارفی هم ندارند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار کرد: باید در مقابل این وحشیگریها که قصد دارند به عنوان تمدن تحمیل کنند، بایستیم و اجازه ندهیم چنین قلب واقعیتی رخ دهد.
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