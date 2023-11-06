تجاری سازی محصولات نانوفناوری و صادرات به بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قره‌خانی، کارشناس حوزه نانو فناوری درباره صنعت نانو در برنامه تلویزیونی گفت: نانو صنعتی جدید در کشور است و سال‌های پیش نمایشگاه نانو مملو از تجهیزات بود چرا که کشور در حال آماده‌سازی خود برای استفاده از این فناوری نوین بود؛ اما نمایشگاه امسال کشور پر از محصولات نانو بوده و این نشان می‌دهد پیشرفت‌هایی در کشور حاصل شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های مختلف در حال تجاری‌سازی محصولات هستند و اکنون فعالان به نقطه‌ای رسیده‌اند که محصولات خود را صادر می‌کنند.

وی تصریح کرد: ایران در حوزه دانش چیزی کم ندارد و در اکوسیستم فناوری کشور توانسته‌ایم به شکل باورنکردنی با همراهی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، ستاد ویژه فناوری نانو و باقی بازیگران این حوزه بذرهای بسیاری بکاریم. اکنون بسیاری از بذرها به ثمر نشسته و میوه داده است. خوبی این مسئله رسیدن به محصولات تجاری‌سازی شده، است.

قره‌خانی درباره استفاده از یکی از فناوری‌های نوین در حوزه نانو در صنعت خودرو عنوان کرد: امسال خودروسازان کشور در تولید محصولات جدیدشان از گرم‌کن صندلی استفاده کرده‌اند و این نویدبخش آینده روشن این فناوری در کشور است.

او اظهار کرد: امید است فرآیند اکوسیستم فناوری کشور که با تلاش افراد زیادی به اینجا رسیده، ادامه پیدا کند و مردم بتوانند از چنین امکاناتی رفاهی استفاده کنند. اتفاق خوب اکوسیستم فناوری کشور پایداری در تصمیم‌گیری درست بوده و این پایداری باعث شد بسیاری از فناوران این اکوسیستم بتوانند محصولات خود را به بازارهای تراز اول جهان صادر کنند.

وی عنوان کرد: کشور اکنون قابلیت رقابتی خوبی در اختیار دارد و توانسته کالای خود را با کیفیت بالا و قیمت کمتر به بازار جهانی عرضه کنند.

قره‌خانی درباره حضور در بازارهای بین‌المللی گفت: حضور در بازارهای بین‌المللی زمینه افزایش کیفیت محصولات را فراهم می‌کند.