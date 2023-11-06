حواشی پیش از دیدار نساجی - نوبهار/ اتحاد هواداران برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در چهارمین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ شامگاه دوشنبه ۱۵ آبان و از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نوبهار ازبکستان میرود.
* فروش پرچمهای دو نماینده ایران یعنی سپاهان و نساجی در بازی امروز که صحنههای جالبی را مقابل ورزشگاه آزادی رقم زده است.
*هواداران نساجی استقبال به نسبت خوبی از این بازی نداشتهاند.
*باتوجه به برگزاری دو دیدار در ورزشگاه آزادی، تعدادی از افراد در بیرون از این ورزشگاه اقدام به فروش شال و پرچم تیمهای سپاهان و نساجی کردند.
*تصاویر منتشر شده از ورزشگاه آزادی نشان میدهد که کیفیت زمین چمن این ورزشگاه مطلوب است.
*هواداری با پیراهن ملوان بندرانزلی هم از در سکوی طرفداران نساجی حضور دارد که نشان از اتحاد هواداران همه تیمها برای موفقیت نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حکایت دارد.
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