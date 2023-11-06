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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

حواشی پیش از دیدار نساجی - نوبهار/ اتحاد هواداران برای ایران

حواشی پیش از دیدار نساجی - نوبهار/ اتحاد هواداران برای ایران

تیم های فوتبال نساجی و نوبهار ازبکستان در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در چهارمین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ شامگاه دوشنبه ۱۵ آبان و از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نوبهار ازبکستان می‌رود.

* فروش پرچم‌های دو نماینده ایران یعنی سپاهان و نساجی در بازی امروز که صحنه‌های جالبی را مقابل ورزشگاه آزادی رقم زده است.

حواشی پیش از دیدار نساجی - نوبهار/ اتحاد هواداران برای ایران

*هواداران نساجی استقبال به نسبت خوبی از این بازی نداشته‌اند.

*باتوجه به برگزاری دو دیدار در ورزشگاه آزادی، تعدادی از افراد در بیرون از این ورزشگاه اقدام به فروش شال و پرچم تیم‌های سپاهان و نساجی کردند.

*تصاویر منتشر شده از ورزشگاه آزادی نشان می‌دهد که کیفیت زمین چمن این ورزشگاه مطلوب است.

حواشی پیش از دیدار نساجی - نوبهار/ اتحاد هواداران برای ایران

*هواداری با پیراهن ملوان بندرانزلی هم از در سکوی طرفداران نساجی حضور دارد که نشان از اتحاد هواداران همه تیم‌ها برای موفقیت نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حکایت دارد.

حواشی پیش از دیدار نساجی - نوبهار/ اتحاد هواداران برای ایران

کد مطلب 5932088
بهنام روان پاک

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