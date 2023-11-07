آمار کودکان شهید غزه ۶ نفر در هر ساعت است

به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی مسئول دفتر جنبش حماس در تهران در جریان برگزاری نشست واکاوی نقش حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص فجایع غزه گفت: نیاز حداقلی مردم تحت محاصره غزه بیش از ۵۰۰ کامیون کمک بشر دوستانه است ولی در حال حاضر روزی ۱۵ کامیون به غزه ارسال میشود.
وی در ادامه بیان کرد: با تجاوزهای رژیم صهیونیستی ۲ درصد از جمعیت نوار غزه قربانیان حمله رژیم صهیونیستی شدهاند و هر یک دقیقه یک زخمی به بیمارستانهای غزه اعزام میشود و آمار کودکان شهید ۶ نفر در ساعت و ۵ شهید خانم در ساعت است.
وی افزود: ۸۲ تُن بمب توسط رژیم صهیونیستی در هر کیلومتر مربع در غزه ریخته شده است. ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی بر اثر بمباران آسیب دیدهاند. بمبارانها به ۳۳ درصد از مدارس آسیب وارد کرده و ۹ درصد مدارس تخریب شدهاند.
قدومی ادامه داد: همچنین سوخت مورد نیاز برای وزارت بهداشت در غزه ۱۰۰ هزار لیتر است.
نماینده دفتر جنبش حماس در تهران افزود: امروز مردم تمام جهان با مردم فلسطین و بر علیه رژیم هستند. حدود ۷ هزار اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی داریم و فقط حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر آنها دارای پرونده هستند.
قدومی گفت: بیش از ۳۱ نفر از این اسرا خانم هستند و بخش عمدهای از آنها حکم زندان ۳۶۰ ساله دارند. کودکان غزه به دلیل محاصره در خواب میمیرند و حیات و زندگی کریمانه در غزه وجود ندارد.
وی گفت: حماس در طوفان الاقصی علیه مناطق اشغالگر می جنگد و برای دفاع از خودمان است. این شهرکها بر اساس قانون جز مناطق اشغال شده و جز میدان جنگ هستند. همچنین روز گذشته ۲۴ تانک رژیم صهیونیستی توسط حماس از بین رفت.
گفتنی است؛ نشست واکاوی نقش حقوق بینالملل بشردوستانه در خصوص فجایع غزه امروز به میزبانی جمعیت هلالاحمر با حضور پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس کمیته حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، ذاکر حسین استاد دانشگاه تهران، خالد قدومی، مسئول دفتر جنبش حماس در تهران برگزار شد.
محور برگزاری این نشست تشریح نقضهای بشردوستانه در غزه و تبیین و تشریح اقدامات در عرصه مقابله با رژیم صهیونیستی، تبیین مصادیق نقض حقوق بشردوستانه و مسئولیت جامعه بینالمللی در مقابله با فجایع اخیر در غزه و روایتگری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بود.
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