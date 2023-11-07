به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، هکرهای گروه موسوم به «انانیموس سودان» در حمایت از مردم غزه وب‌سایت رسمی روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» را هدف حمله سایبری قرار داده و آن را از دسترس خارج کردند.

این خبر در حالی است که رسانه‌های رسمی رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند وب‌سایت باشگاه بسکتبال «مکابی» تل آویو هک شده و تصویر «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس بر آن نقش بسته است.

پیشتر نیز همزمان با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، وب سایت روزنامه عبری «جروزالم پست» هدف حمله سایبری قرار گرفته و به صورت کامل از دسترس خارج شده بود.

رژیم صهیونیستی از ۳۱ روز پیش تا کنون نوار غزه را هدف شدیدترین حملات هوایی و توپخانه ای قرار می‌دهد و تا کنون در این حملات بیش از ۱۰ هزار فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۲۵ هزار نفر هم زخمی شده‌اند.