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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

موساد از سوی یک گروه هکری تهدید شد+ فیلم

موساد از سوی یک گروه هکری تهدید شد+ فیلم

گروه هکری عصای موسی با انتشار تصاویری از مقر موساد و یگان جاسوسی ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی، به تل آویو درباره هدف قرار دادن این اماکن حساس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی و همزمان با تداوم حملات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه نوار غزه، پیامی تصویری از سوی گروه هکری موسوم به عصای موسی در فضای مجازی منتشر شده است.

گروه هکری عصای موسی با انتشار تصاویر دوربین‌های مشرف بر مقر موساد و یگان ۸۲۰۰ ، اعلام کرده که توانسته این دوربین ها را هک کرده و اطلاعات آن را بدست آورد.

در ادامه این کلیپ ویدیویی تصویری از یک موشک با لوگوی این گروه هکری منتشر شده است.

گروه هکری عصای موسی در گذشته نیز بارها از هک اطلاعات نهادها و ادارات رژیم صهیونیستی و حملات سایبری علیه این رژیم خبر داده است.

کد مطلب 5924440

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