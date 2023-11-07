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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

رئیس حوضه آبریز زاینده رود در گفت‌وگو با مهر تشریح کرد؛

جزئیات بازگشایی زاینده‌رود برای کشت پاییزه

جزئیات بازگشایی زاینده‌رود برای کشت پاییزه

اصفهان- رئیس حوضه آبریز زاینده رود گفت: سد زاینده رود ۲۰ آبان ماه برای کشت پاییزه غرب و شرق اصفهان بازگشایی و آب رهاسازی می‌شود.

علیرضا الماسوندی در حاشیه افتتاح دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس مطالعات و نیازهای که کشاورزان دارند و با اقداماتی که از سال قبل در زمینه مدیریت مصرف بویژه منابع آب زیرزمینی آغاز کردیم و مدل‌هایی که تهیه شده است امسال براساس مدل‌ها و استانداردهای جهانی برنامه منابع و مصارف حوضه زاینده رود تنظیم شد.‌

وی ادامه داد: البته این برنامه در طول زمان با توجه به ریزش‌های جوی می‌تواند ترمیم یابد.

رئیس حوضه آبریز زاینده رود خاطرنشان کرد: از ۲۰ آبان ماه به منظور انجام کشت پاییزه آب از سد زاینده رود رهاسازی و پیش بینی می‌شود که به مدت حدود ۲۰ روز باشد. (این تعداد روز قطعی نیست.)

الماسوندی افزود: رهاسازی آب امسال متفاوت از سال‌های قبل است و برای کشاورزان غرب و شرق در این باره زمانی رهاسازی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: در خصوص حقابه تالاب گاوخونی نیز پاییز امسال جریانی پایداری اتفاق می‌افتد که آب را تا ورزنه و انتهای شبکه رهاسازی خواهیم کرد و امید است آبی هم به تالاب برسد.

کد مطلب 5932936

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    نظرات

    • زهرافولادگر IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      15 2
      پاسخ
      خوب است
    • فرزاد IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      3 25
      پاسخ
      با این وضعیت بارندگی به احتمال زیاد برای آب خوردن هم مشکل خواهیم داشت! پیش بینی ها هم تا حالا برعکس بوده! حداقل ذخیره آب موجود رو مدیریت کنیم تا ببینیم فرجی میشه
    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      19 1
      پاسخ
      زاینده رود را کرده اند کانال ابرسانی واقعا حق مردم و محیط زیست اصفهان این نیست الودگی و فرونشست نفس مردم را بریده
    • زنده رود غمگین IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      20 1
      پاسخ
      به شرطی که از همون بالا دست موتور های آبکش رو روشن نکنند و آب رو بکشند بالای کوه برای زراعت باغهای خودشون ..
    • # IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 1
      پاسخ
      به امید حق که اجرا شود حرف با عمل خیلی فرق دارد.
    • علیرضا IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      3 0
      پاسخ
      خدارو شکر انشالله زنده رود همیشه در جریان باشه ومردم اصفهان خوشحال و خندان

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