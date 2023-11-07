علیرضا الماسوندی در حاشیه افتتاح دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس مطالعات و نیازهای که کشاورزان دارند و با اقداماتی که از سال قبل در زمینه مدیریت مصرف بویژه منابع آب زیرزمینی آغاز کردیم و مدل‌هایی که تهیه شده است امسال براساس مدل‌ها و استانداردهای جهانی برنامه منابع و مصارف حوضه زاینده رود تنظیم شد.‌

وی ادامه داد: البته این برنامه در طول زمان با توجه به ریزش‌های جوی می‌تواند ترمیم یابد.

رئیس حوضه آبریز زاینده رود خاطرنشان کرد: از ۲۰ آبان ماه به منظور انجام کشت پاییزه آب از سد زاینده رود رهاسازی و پیش بینی می‌شود که به مدت حدود ۲۰ روز باشد. (این تعداد روز قطعی نیست.)

الماسوندی افزود: رهاسازی آب امسال متفاوت از سال‌های قبل است و برای کشاورزان غرب و شرق در این باره زمانی رهاسازی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: در خصوص حقابه تالاب گاوخونی نیز پاییز امسال جریانی پایداری اتفاق می‌افتد که آب را تا ورزنه و انتهای شبکه رهاسازی خواهیم کرد و امید است آبی هم به تالاب برسد.