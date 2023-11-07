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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

ویژه گلخانه های خاکی و هیدروپونیک؛

افزایش ۱۰ تا ۵۰ برابری بهره‌وری در گلخانه‌ها با فناوری نانوحباب

افزایش ۱۰ تا ۵۰ برابری بهره‌وری در گلخانه‌ها با فناوری نانوحباب

یک شرکت دانش‌بنیان توانسته با استفاده از فناوری نانو حباب میزان بهره‌وری گلخانه‌ها را از ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، محمدامین سامی مسوول فنی شرکت پیشگامان نانو حباب فردانگر در خصوص این محصول گفت: دستگاه تولیدی ما برای افزایش اکسیژن موجود در آب و خاک و مورد استفاده در گلخانه‌های خاکی و هیدروپونیک ، شیلات، صنایع استرالیزاسیون کاربرد دارد.

وی بیان کرد: اکسیژن‌رسانی به ریشه چه در کشت خاکی و چه در هیدروپونیک اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در منابع علمی متعدد و همچنین پروژه‌هایی که تا به حال در داخل کشور اجرا کرده‌ایم افزایش بهره‌وری و تولید محصولات گلخانه‌ای کشت خاکی و هیدروپونیک بارها و بارها به اثبات رسیده است.

وی ادامه داد: اگر آب و گاز اکسیژن با هم به ریشه گیاه برسد جذب مواد مغذی از جمله پتاسیم و فسفر و ازوت افزایش یافته و در نهایت سبب افزایش ریشه‌دهی گیاهی افزایش میوه‌دهی و عملکرد کشت می‌شود.

تکنولوژی نانوحباب اکسیژن چند سالی است که در دنیا مورد استفاده است و در حال حاضر کشورهایی مانند ایران، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی متعددی در حال استفاده از آن در صنعت آبیاری کشاورزی هستند.

سامی بیان کرد: دستگاه نانوحباب اکسی پلاس مناسب برای گلخانه خاکی و هیدروپونیک است.

وی در خصوص ویژگی‌های این دستگاه گفت: حجم آبدهی از ۲ تا ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت، افزایش اکسیژن محلول تا ۴۰ ppm، ماندگاری اکسیژن در آب تا چند روز، افزایش جذب مواد مغذی و کودهای مایع و جامد، امکان باز چرخانی مجدد محلول غذایی، ویروس کشی آب و محیط کشت از جمله ویژگی‌های دستگاه نانو حباب اکسی پلاس است.

وی یادآور شد: این محصول ثمره ۱۰ سال تحقیق در این زمینه هست و در حال حاضر این محصول تجاری‌سازی شده است.

کد مطلب 5932970
مهتاب چابوک

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