به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، محمدامین سامی مسوول فنی شرکت پیشگامان نانو حباب فردانگر در خصوص این محصول گفت: دستگاه تولیدی ما برای افزایش اکسیژن موجود در آب و خاک و مورد استفاده در گلخانههای خاکی و هیدروپونیک ، شیلات، صنایع استرالیزاسیون کاربرد دارد.
وی بیان کرد: اکسیژنرسانی به ریشه چه در کشت خاکی و چه در هیدروپونیک اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در منابع علمی متعدد و همچنین پروژههایی که تا به حال در داخل کشور اجرا کردهایم افزایش بهرهوری و تولید محصولات گلخانهای کشت خاکی و هیدروپونیک بارها و بارها به اثبات رسیده است.
وی ادامه داد: اگر آب و گاز اکسیژن با هم به ریشه گیاه برسد جذب مواد مغذی از جمله پتاسیم و فسفر و ازوت افزایش یافته و در نهایت سبب افزایش ریشهدهی گیاهی افزایش میوهدهی و عملکرد کشت میشود.
تکنولوژی نانوحباب اکسیژن چند سالی است که در دنیا مورد استفاده است و در حال حاضر کشورهایی مانند ایران، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی متعددی در حال استفاده از آن در صنعت آبیاری کشاورزی هستند.
سامی بیان کرد: دستگاه نانوحباب اکسی پلاس مناسب برای گلخانه خاکی و هیدروپونیک است.
وی در خصوص ویژگیهای این دستگاه گفت: حجم آبدهی از ۲ تا ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت، افزایش اکسیژن محلول تا ۴۰ ppm، ماندگاری اکسیژن در آب تا چند روز، افزایش جذب مواد مغذی و کودهای مایع و جامد، امکان باز چرخانی مجدد محلول غذایی، ویروس کشی آب و محیط کشت از جمله ویژگیهای دستگاه نانو حباب اکسی پلاس است.
وی یادآور شد: این محصول ثمره ۱۰ سال تحقیق در این زمینه هست و در حال حاضر این محصول تجاریسازی شده است.
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