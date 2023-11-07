به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید سرتیپی با اشاره به اینکه حمایت از تولید و احیا واحدهای راکد صنعتی استان در اولویت کاری صمت استان است، گفت: در ۷ ماهه امسال، ۳۱ واحد صنعتی غیر فعال، احیا و به چرخه تولید بازگردانی شده‌اند.

وی اظهار کرد: بواسطه احیای واحدهای راکد، طی بازه زمانی مذکور، زمینه اشتغال برای ۲۸۷ نفر به صورت مستقیم در این واحدها فراهم شده است.

سرتیپی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ۶۵۳ فقره جواز تأسیس در حوزه صنعتی استان برای احداث و کلنگ زنی واحدهای صنعتی جدید در استان با حجم سرمایه گذاری ۲۶۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی ادامه داد: با تکمیل و راه اندازی واحدهای جدیدالتأسیس در استان پیش بینی می‌شود زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۷ هزار و ۶۰۱ نفر در استان فراهم شود.

سرتیپی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۷۴ واحد دارای جواز تأسیس در استان در حال تکمیل وجود دارد که برای ایجاد این واحدها ۱,۱۵۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که با بهره برداری از این واحدها پیش بینی می‌شود زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۲ هزار و ۲۱۳ نفر فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: در ۷ ماهه سال جاری، ۱۰۰ واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره برداری وارد چرخه تولید شدند که برای بهره برداری از این واحدهای صنعتی ۲۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام که زمینه اشتغال مستقیم برای ۵ هزار و ۹۰۰ نفر در این واحدها فراهم شده است.

سرتیپی تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۸۲ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر در استان با سرمایه گذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶۲ هزار و ۲۰۰ نفر در حال فعالیت هستند.