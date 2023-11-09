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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

رییس پلیس راه گناباد:

تصادف کامیون و تریلی در گناباد یک فوتی داشت

تصادف کامیون و تریلی در گناباد یک فوتی داشت

مشهد- رییس پلیس راه گناباد گفت:‌ تصادف ۲ دستگاه کامیون ایسوزو و تریلی در این شهرستان منجر به مرگ یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مجتبی زنگویی اظهار کرد: صبح پنجشنبه تصادف ۲ دستگاه کامیون ایسوزو و تریلی در این شهرستان منجر به مرگ یک نفر شد.

رئیس پلیس راه گناباد افزود: به دنبال وقوع حادثه که امروز در ۱۰ کیلومتری جاده گناباد به بجستان به وقوع پیوست راننده کامیون ایسوزو بر اثر شدت جراحت‌های وارده جان خود را از دست داد.

وی علت بروز این حادثه را تجاوز به چپ تریلی عنوان کرد و از رانندگان وسایل نقلیه خواست با رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از سرعت و سبقت غیر مجاز از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

کد مطلب 5934475

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