به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدوری عصر جمعه با حضور در شهرستان تایباد با امام جمعه این شهرستان و جمعی از علما دیدار کرد.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران ضمن عرض تبریک و تسلیت به مردم مسلمان فلسطین با تقدیر مواضع امام جمعه شهرستان تایباد در خصوص مسئله فلسطین اظهار کرد: ما در خط اول جهاد هستیم و شهید می‌دهیم و شما در خطبه‌ها در تبیین مسئله فلسطین جهاد می‌کنید، این یعنی همه در یک جبهه هستیم.

پیام طوفان الاقصی بی بنیاد بودن اسرائیل را ثابت کرد

وی گفت: پیام طوفان الاقصی بی بنیاد بودن اسرائیل را ثابت کرد و نشان داد این رژیم خانه‌ای با شبکه‌های طولانی ولی سست و بی بنیاد است.

قدوری افزود: حماس آرمان و مسئله فلسطین را بعد از یک قرن مجاهدت علیه انگلیس و اسرائیل دنبال می‌کند و نیروهای اشغالگر باید نابود شوند.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران افزود: انگلیس در هند ۱۲۰ سال اشغالگری کرد و بعد رفت، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا بعد از اشغالگر فراوان از آفریقا رفتند و اسرائیل هم باید برود. این مسئله بدون قربانی اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه ما در جهان متوحش زندگی می‌کنیم، گفت: از سال ۱۹۴۸ تا امروز ۴۶ مرتبه آمریکا به نفع اسرائیل قطعنامه‌های به نفع فلسطین را وتو کرده است، این نشان می‌دهد همه ادعاهای حقوق بشری آنها دروغی بیش نیست.

قدوری با اشاره به عملیات بزرگ طوفان الاقصی گفت: پیام محکم طوفان الاقصی مشخص بود و خانه عنکبوت بودن اسرائیل را ثابت کرد. اسرائیل خانه‌ای با شبکه‌های بسیار ولی سست و بی بنیاد است. آنها به والله ترسو هستند و به دلیل اینکه جرأت حضور در میدان ندارند، به هواپیماها متوسل شدند، که در نتیجه ما ۱۱ هزار شهید تقدیم کردیم که ۷۰ درصد زن و کودک است.

تعطیل کردن یک بیمارستان موفقیت نیست، بلکه ذلت است

نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران ادامه داد: دیشب بیمارستان اندونزی را تانک‌های اسرائیل بمباران کردند، تعطیل کردن یک بیمارستان موفقیت نیست، بلکه ذلت است. مجاهدین در حوزه‌های مختلف پیشرفت کردند و بزودی پیروزی نهایی از آن فلسطین خواهد شد.

وی تصریح کرد؛ نمایندگان ما در کل دنیا حضور دارند و فعالیت می‌کنند و در تلاش برای کمک به مردم غزه و مجاهدین هستند؛ ایران در نقل تجربه به ما کمک می‌کند و برخی کشورهای اسلامی و عربی به مردم غزه سالانه حقوق پرداخت می‌کنند، ترکیه و اندونزی در حوزه بیمارستانی و درمانی کمک زیاد می‌کنند.

قدوری ضمن تأیید سخنان امام جمعه تایباد در خصوص کمک ترکیه به اسرائیل گفت: ۴۰ درصد از انرژی اسرائیل از نفت تأمین می‌شود و نیمی از آن از آفریقا و نیمی از ترکیه تأمین می‌شود.

طوفان الاقصی دوستان را خوشحال و دشمنان را ناراحت کرد

در این دیدار مولانا غلام نبی توکلی، امام جمعه شهرستان تایباد ایمان آنها را ستود و اظهار کرد: طوفان الاقصی دوستان را خوشحال و دشمنان را ناراحت کرد. شما گل کاشتید و ضربه‌ای به آنها زدید که به آسانی قد راست نخواهند کرد.

امام جمعه شهرستان تایباد افزود: امروز در نماز جمعه مانند جمعه‌های قبل از فلسطین صحبت کردیم و گفتیم فلسطین ایمان ما است و ما نگاه ایمانی به مسجد الاقصی داریم. از خداوند می‌خواهیم مجاهدین را در فلسطین پیروز کند.

ترکیه باید مانع انتقال سوخت به اسرائیل شود

وی با گلایه از دولتمردان ترکیه، گفت: آنگونه که شنیدم ترکیه به غزه کمک می‌کند، اما آن طرف به اسرائیل نیز کمک می‌کند و این گلایه امت‌های اسلامی به ترکیه است که در این شرایط نباید هیچ درگاهی برای ارسال منابع به اسرائیل از جانب مسلمانان باز باشد و ترکیه باید مانع انتقال سوخت به اسرائیل شود.

غلام نبی توکلی افزود: تایباد شهرستانی تلفیقی است که مردم با وحدت خوبی در کنار هم زندگی می‌کنند؛ اهل سنت در شهر تایباد دو نماز جمعه دارد که مسجد جامع احناف مسجد جامع کبیر و اصلی این شهر است.