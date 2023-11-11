ثبت ملی نشانه جغرافیایی ۵ ماده معدنی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریافر با صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مواد معدنی با نام های سنگ قیمتی عقیق شجر زیرکوه ایران، سنگ فلورین خراسان‌جنوبی ایران ،سنگ گارنت نهبندان ایران نشانه جغرافیایی آنها ثبت ملی شده است.

آریافر ادامه داد: سنگ قیمتی عقیق پاییزی سه قلعه ایران و سنگ قیمتی عقیق بهاری فردوس ایران دو ماده معدنی دیگر استان می‌باشد که گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی آنها اخذ شده است.

وی اظهار کرد: مناطق جغرافیایی این ۵ ماده معدنی در شهرستان‌های زیرکوه، نهبندان، سرایان، فردوس و طبس ثبت گردیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ نوع ماده معدنی استان نشان جغرافیایی ملی دریافت کرده‌اند خاطرنشان کرد: زغالسنگ طبس ایران، منیزیت سربیشه، مرمر رنگین خراسان جنوبی، گرانیت گل پنبه‌ای نهبندان، آندالوزیت نهبندان، گرانیت سبز خراسان جنوبی، بنتونیت خراسان جنوبی و سنگ بازالت منشوری طلایی سربیشه ۸ ماده معدنی شاخص استان است که در طی چند سال اخیر نشان جغرافیایی ملی آنها ثبت شده است و در صورت تامین اعتبار، ثبت بین‌المللی این ۱۳ نوع ماده معدنی میسر خواهد بود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نشانه جغرافیایی، مبدأ مواد معدنی را به منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌کند، خاطر نشان کرد: نشان جغرافیایی بیانگر ویژگی‌های کیفی خاصی از محصول است که بهره‌گیری از این نشان، می‌تواند رشد فروش و ارتقای کسب‌وکار را به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت نشان جغرافیایی در سطح ملی و بین‌المللی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بسیار اهمیت دارد و مشتریان به دنبال مواد معدنی دارای اصالت هستند، گفت: این موضوع می‌تواند رونق گردشگری و آورده‌های اقتصادی زیادی برای هم استانی‌ها داشته باشد.