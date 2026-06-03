آیت الله لائینی: بازار جلوگاه فرهنگ و معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در دیدار با روسای اتحادیه‌های صنفی و انجمن اسلامی استان، ضمن گرامیداشت عید سعید غدیر و سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب و شهدای ۱۵ خرداد، بازار را «ویترین شهر» و «آینه تمام‌نمای معنویت» خواند و گفت: حفظ این ویترین وظیفه همگانی است.

وی با اشاره به رسالت فرهنگی و دینی بازاریان افزود: حتی با گذاشتن یک بشقاب شیرینی جلوی مغازه و یک مداحی مختصر، می‌توان فضای بازار را غدیری کرد و متصدیان صنوف باید خود حجاب را رعایت کنند، اول وقت نماز بخوانند و روز خود را با تلاوت صفحه‌ای از قرآن آغاز نمایند؛ این اعمال ساده، برکت کسب‌وکار را افزایش می‌دهد.

امام جمعه ساری با بیان اینکه ۹ جزء از ۱۰ جزء عبادت، کسب حلال است، بر تلفیق اخلاق، معنویت و آموزش تأکید کرد و گفت: صرفِ بلد بودن کار کافی نیست؛ وجدان کاری و پایبندی به حلال و پرهیز از شبهات، لازمه فعالیت صنفی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با یادآوری سابقه درخشان دینداری بازاریان به وجود مساجد کوچک در دل بازارها و موقوفات فراوان به عنوان نشانه‌های این دینداری اشاره کرد و افزود: خداوند گاهی مطالب اساسی را در قالب اصطلاحات بازاری بیان کرده و حضرت علی(ع) نیز به احترام بازار و بازاریان هر روز سری به بازار می‌زد تا اثر اخلاقی و معنوی بگذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر و شهادت بیش از سه هزار نفر به‌ویژه رهبر شهید، این رخدادها را بسیار ناگوار خواند، اما تأکید کرد: پیروزی‌های قاطع رزمندگان، عزت و افتخاری برای همه مسلمانان و ملت‌ها آفرید. کسی جرات ایستادن در برابر آمریکا و اسرائیل را نداشت، اما شما مردم با حضور، پشتیبانی و تاب‌آوری خود این عظمت را خلق کردید.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان با بیان اینکه بیعت با فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت، بیعت با امام زمان(عج) و خداوند است، خاطرنشان کرد: امروز یکی از برنامه‌های ما تجلیل از رهبر شهید و دیگری بیعت با رهبر فعلی است. ایستادگی شما مردم، دشمن را عاجز کرده است.