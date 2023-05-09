به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برق حرارتی، همایون حائری در سیویکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاههای تولید برق کشور، افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشورمان بالغ بر هفت هزار مگاوات بوده که این رقم هم اکنون به ۹۱ هزار مگاوات رسیده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به تنوع واحدهای نیروگاهی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بخشی از این واحدها مربوط به نیروگاههای بخاری است که به پایداری شبکه کمک بزرگی میکنند. این نیروگاهها دارای مجموعهای از دانش و تکنولوژی است که شاخص اصلی آنها مهندسی مکانیک است.
حائری با اشاره به فعالیت واحدهای گازی نیروگاهی در کشور و برنامه وزارت نیرو برای تبدیل تمامی این واحدها به نیروگاههای سیکلترکیبی، گفت: این واحدها نیز با چابکی و سرعت پاسخگویی خود به پایداری شبکه برق کشور کمک شایانی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد نیروگاههای سیکلترکیبی کشور توسط متخصصان داخلی ساخته شده است، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت منصوبه این دسته از نیروگاهها به ۳۵ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسیده که ۱۳ هزار مگاوات از این ظرفیت مربوط به بخش بخار واحدهای سیکلترکیبی است و احداث آنها باعث شده تا سالانه ۱۸ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی شود.
معاون وزیر نیرو به آخرین وضعیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت نیروگاههای این بخش نیز یکهزار مگاوات است و طبق برنامهریزی صورت گرفته مقرر شده تا طی چهار سال این رقم را به ۱۰ هزار مگاوات افزایش دهیم.
حائری با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای استفاده از واحدهای نیروگاهی پیشرفته در کشور، ادامه داد: راندمان واحدهای موجود حدود ۵۵ درصد است ولی راندمان بخش گاز و بخار واحدهای جدید ساخته شده گروه مپنا به ۶۰ درصد رسیده است و قرار است نخستین نمونه آن نیز در تهران نصب شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور ۳۹.۱ درصد است که در تلاشیم با راهاندازی واحدهای راندمان بالای جدید این رقم را افزایش دهیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران تابستان امسال وارد مدار تولید برق خواهد شد، بیان کرد: قابلیت ساخت نیروگاه در داخل کشور به ۹۵ درصد رسیده و ایران جزو چهار سازنده بزرگ نیروگاهی دنیا است.
وی با اشاره به پتانسیل بینظیر کشورمان در زمینه تعمیرات و بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهی، گفت: تلاشهای صورت گرفته در این بخش موجب شده است تا پیش از شروع تابستان با تکمیل تعمیرات واحدهای نیروگاهی، شاهد آمادگی کامل نیروگاههای کشور برای تولید برق پایدار در روزهای اوج مصرف فصول گرم امسال باشیم.
حائری بر لزوم تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه در حوزه صنعت برق تاکید کرد و گفت: با توجه به وجود منابع انرژیهای فراوان در کشور و ظرفیت ساخت داخل نیروگاهی، مطمئناً تقویت این ارتباط منجر به ایجاد تکنولوژیهای جدیدی خواهد شد.
نظر شما