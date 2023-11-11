استاندارد ملی خدمات بیمه خودرو تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که در راستای تحقق برنامههای این سازمان در حوزه استانداردسازی حوزه خدمات، استاندارد ملی «خدمات بیمه خودرو» با هدف تعیین الزامات مربوط به کیفیت ارائه خدمات بیمه خودرو به مشتریان و برای شفاف سازی فرآیند صدور بیمه نامه، رضایت ذینفع در فرایند پرداخت خسارات و رعایت حقوق ذینفعان در دفاتر بیمه خودرو به تصویب رسید.
گفتنی است این استاندارد برای صدور بیمه نامه، جبران خسارت بیمههای شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده کاربرد دارد.
از جمله موضوعات مهمی که در این نسخه استاندارد ملی ذکر شده این است که بیمهگر موظف است کلیه اطلاعات ضروری درباره پوششهای بیمه، وظایف و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار، میزان حق بیمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیتهای بیمه، نحوه ارائه خدمات بیمهای و سایر توضیحات لازم را به صورت مناسب به متقاضی اعلام کند.
همچنین بیمهگر باید از تبلیغات گمراهکننده خودداری کند. یکی از مواردی که مصداق تبلیغ گمراه کننده است این است که تبلیغی موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمهای شود.
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