به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، روز شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان یزد اظهار داشت: در مورد حضور هیأت‌های تجاری در نمایشگاه‌ها باید به کمیت و کیفیت حضور شرکت‌ها توجه شود ضمن اینکه بخش‌های خصوصی نیز باید بدانند که برای توسعه صادرات محصولات خود نیازمند حضور در نمایشگاه‌های متعدد بین‌المللی هستند.

وی عنوان کرد: حمایت‌های دولتی در زمینه حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین المللی باید هدفمند شود و به سمت شرکت‌های نوپا در بخش‌هایی مانند گردشگری و دانش‌بنیان هدایت شود؛ زیرا شرکت‌های بزرگ نیازمند حمایت‌های اندک ارگان‌های دولتی نیستند.

فاطمی ادامه داد: حمایت‌های دولتی باید به سمت شرکت‌های توانمندی حرکت کند که توانایی‌های بسیار برای عرضه دارند؛ اما توان مالی قوی برای حضور در چنین نمایشگاه‌هایی را ندارند.

استاندار یزد تاکید کرد: استان یزد در زمینه صادرات موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته است؛ اما ضعف‌هایی نیز دارد که باید برطرف شود، برخی ضعف‌ها مربوط به زیرساخت‌ها، نحوه مدیریت‌ها و عدم آموزش است که باید در این زمینه نیز ضعف‌ها را برطرف کنیم.