جریمه ۹ میلیارد ریالی قاچاق سوخت در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، موسی عباس زاده محمودی گفت: پرونده رسیدگی به خرید و فروش ۱۲ هزار و ۱۵۶ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی و قاچاق تعزیرات حکومتی زاهدان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی محتویات پرونده، علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت نه میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران هنگ مرزی زاهدان در مسیر زاهدان - خاش از یک دستگاه خودرو این میزان سوخت را کشف و گزارش آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.