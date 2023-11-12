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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

جریمه ۹ میلیارد ریالی قاچاق سوخت در زاهدان

جریمه ۹ میلیارد ریالی قاچاق سوخت در زاهدان

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از ضبط ۱۲ هزار و ۱۵۶ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، موسی عباس زاده محمودی گفت: پرونده رسیدگی به خرید و فروش ۱۲ هزار و ۱۵۶ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی و قاچاق تعزیرات حکومتی زاهدان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی محتویات پرونده، علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت نه میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران هنگ مرزی زاهدان در مسیر زاهدان - خاش از یک دستگاه خودرو این میزان سوخت را کشف و گزارش آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.

کد مطلب 5936500

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