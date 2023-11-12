امروز، یکی از بهترین دوران عملکردی بانک ملت رقم خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش مدیران ارشد بانک ملت، در گفت و گو با روابط عمومی این بانک، اظهار کرد: خوشحالم که در یکی از آئینهای رونمایی یکی از خدمات نوین بانک ملت، در جمع مدیران ارشد این بانک حضور یافتهام.
وی از تمام کارکنان بانک در تمام شعب سراسر کشور و بازنشستگان تشکر کرد و اظهار داشت: قدردان تلاشهایی هستیم که تحت مدیریت آقای دولتآبادی مدیرعامل بانک ملت موجب شده است که امروز یکی از بهترین دوران عملکردی بانک ملت در مقایسه با تمام بانکهای کشور رقم بخورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد این بانک گفت: بانک ملت به جهت شاخصهای مختلف اقتصادی اعم از شاخصهای کمی در سهمی که امروز توانسته از بازار خدمات بانکی و از کیفیتها و محصولات و شاخص کفایت سرمایه و … کسب کند، یکی از بانکهای ماندگار کشور خواهد بود.
وی در خصوص رونمایی از چندین محصول فناورانه بانک ملت به ویژه تسهیلات غیرحضوری از طریق دفاتر پیشخوان و ارزیابی خود متذکر شد: یکی از اهداف دولت سیزدهم، دسترسی طبقات مختلف مردم و عدالتگستری در تسهیلات و خدمات بانکی است و تاکید ویژه ای بر این میشود که گروههای مختلف ولو در اقصی نقاط کشور باشند، بتوانند سریع و کمهزینه به شبکه تأمین مالی کشور متصل شوند.
خاندوزی ادامه داد: اتفاقی که امروز در بانک ملت افتاده است، کمککننده همان هدف است و به نظر میرسد رضایتمندی خوبی هم برای عامه مردم و طبقات مختلف در شهرها و روستاهای کشور خواهد داشت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: استفاده از ظرفیت پیشخوانهای دولت در تمام استانها به عنوان یک ابتکار، سیاستی واقعاً قابل ارجگذاری است که این فرصت را فراهم میکند که مردم بدون نیاز به شعبه، خدمات دریافت کنند.
خاندوزی گفت: با توجه به اینکه بار بسیاری از پیشرفتها و رفع نیازهای مردمی هم از جانب طبقات متوسط و ضعیف جامعه و هم از جانب تولیدکنندگان و فعالان حرفهای اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است، از این فرصت استفاده کرده و خداقوت میگویم و اینکه اگر گاهی از سوی برخی ناملایماتی میشود و یا به اندازه کافی ارجگذاری نمیشود، از انرژی آنها کم نکند و با قدرت و محکمتر از قبل ادامه دهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ضمن اظهار امیدواری در خصوص استمرار تقویت عملکرد شبکه بانکی کشور گفت: تمام شاخصهای حوزه رشد اقتصادی کشور، اشتغال، صادرات و ارزآوری، تأمین مالی نیازهای مردم و … بر دوش همکاران ما در شبکه بانکی است که از همین جا به همه آنها خداقوت میگویم.
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