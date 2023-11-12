ریزش ۱۲۸۹ واحدی بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تا به این لحظه ۱۲۸۹ واحد ریزش کرده است، در ۴۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۹۳۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۵۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۵۸ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۴۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۶۸ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۸ میلیارد تومان است که کاهش ۴۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۴۵ میلیارد تومان قرار دارد.

تا این لحظه تعداد نمادهای منفی تقریباً ۲ برابر نمادهای مثبت است، ۳۹۸ نماد منفی و ۲۰۲ نماد مثبت است، ۲۷ نماد صف خرید و ۲۹ نماد صف فروش است.