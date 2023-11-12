به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت با حضور رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

خزعلی در این مراسم با اشاره به این دختر و زن نقش ویژه‌ای در عالم هستی دارد؛ گفت: شما دختران هم باید به این موضوع افتخار کنید که عالم هستی به شما نگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه پرورش کل انسانیت به دوش مادران گذاشته شده است؛ گفت: مادران محور اصلی خانواده هستند که این موضوع را باید به عنوان یک لطف هستی تلقی کرد.

خزعلی با اشاره به وجود موانع در رشد بانوان کشورمان گفت: در سیاستگذاری‌هایی که توسط مسئولان انجام می‌شود؛ یکی از موارد؛ مورد توجه، رشد بانوان و برداشتن موانع از زیر پای بانوان و توجه به ارتقای خانواده است.

معاون رییس جمهور تاکید بر رشد زنان را به دلیل نقش آنان در محوریت خانواده دانست و گفت: در سال‌های اخیر بیشترین تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها از دختران بودند. امسال ۶۱ درصد پذیرفته شدگان کنکور، به دختران بودند.

وی با اشاره به طرح آذر گفت: در طرح آذر که مخصوص آموزش دختران و زنان روستایی است؛ هر یک از دختران تعدادی از زنان اقوام خود را سواد یاد دادند. طرح آذر طرحی برای سوادآموزی زنان عشایر و روستایی بود که به همت دختران با موفقیت انجام شد.

خزعلی ابراز امیدواری کرد که خانواده‌ها تلاش و هماهنگی بیشتری با وزارت آموزش و پرورش برای تربیت دختران داشته باشند.

وی با اشاره به همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: جشنواره‌ای را با محوریت خانواده در نظر گرفتیم که از بخش‌هایی همچون خانواده و کودک، خانواده و بازی، خانواده و تربیت و خانواده و مهارت آموزی تشکیل شده است و هدف از این جشنواره شناساندن ظرفیت‌های تربیتی خانواده‌ها است.