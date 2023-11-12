به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: با وقوع یک فقره کلاهبرداری از فردی در تهران تحت عنوان سوئیفت جعلی جهت خرید اجناس از خارج کشور، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بنابر حساسیت موضوع کارآگاهان وارد عمل شدند و در تحقیقات میدانی خود پی بردند، یک مرد جوان با چرب زبانی از شاکی پرونده تحت عنوان، سوئیفت جعلی جهت خرید اجناس از خارج کشور مبالغ زیادی دریافت و کلاهبرداری کرده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی، هویت کلاهبردار حرفه‌ای را شناسایی کردند.

سرهنگ تقی پور متذکر شد: کارآگاهان پس از دریافت این سرنخ مهم، با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده میدانی پی بردند متهم قصد دارد تا مجدد این اعمال مجرمانه را انجام دهد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم بلافاصله دستگیر و پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شاکی به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.