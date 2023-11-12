مرد افغانستانی همسر برادرش را در مشهد به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عارفی اظهار کرد: متهم به قتل زن افغانستانی در مشهد پس از ارتکاب جرم متواری شده است از این رو شهروندان در صورت شناسایی وی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد افزود: قتل زن ۲۸ ساله تبعه افغانستانی در خیابان حر مشهد رخ داده و این زن با خفگی به قتل رسیده بود.

وی اضافه کرد: طبق ادعای دختر چهار ساله این زن و بررسی‌های تخصصی، برادر همسر مقتول به نام نور احمد متهم اصلی قتل بوده که متواری شده است.

عارفی با در اختیار قرار دادن تصویر متهم خواست ضمن انتشار این تصویر به اطلاع شهروندان برساند که در صورت اطلاع از محل اختفای این فرد موضوع را هرچه سریع‌تر از طریق شماره تماس‌های ۱۱۰ یا ۲۱۸۲۵۲۶۷ و ۲۱۸۲۵۲۹۰ به نیروی انتظامی اطلاع دهند.