پانسیون پزشکان شهر «شرینو» احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهمنی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پیشرفت مرکز جامع سلامت امام رضا (ع) شهر شیرینو مدیون دولت سیزدهم است.

رئیس شورای شهر شیرینو افزود: زمین این مرکز در سال ۱۳۹۵ واگذار و در سال ۱۳۹۷ کلنگ زنی شده بود، متأسفانه هیچ پیشرفتی نداشت و پروژه کامل متوقف شده بود با ورود دولت سیزدهم این پروژه جان مجدد گرفت و منتظر افتتاح آن هستیم.

وی گفت: انتظار مردم این است پانسیون پزشک هم بدون وقفه وارد فاز مناقصه و شروع پروژه شود.

وی افزود: از سال‌های گذشته پروژه‌های خوبی در جنوب استان بوشهر در حوزه سلامت احداث و راه‌اندازی شده که در دولت سیزدهم و با مدیریت جدید دانشگاه علوم پزشکی این پروژه‌ها سرعت بیشتری گرفته که جای تقدیر دارد.