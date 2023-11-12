بیش از ۵۰ ساختمان در خوزستان پایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه در استان خوزستان با اشاره به دستورالعمل کارگروه پایش ایمنی ساختمانهای بلند مرتبه بیان کرد: بر اساس این دستورالعمل، شناسایی و ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه در برابر حوادثی چون آتشسوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش را به صورت جدی در دستورکار قرار داده و با شناسایی هر مورد ناایمن، بدون اغماض از طریق مجاری قانونی و حقوقی مالک را به انجام اقدامات اصلاحی در راستای تأمین پایداری و ایمنی بنا مکلف کردهایم.
وی افزود: ساختمانهایی که فاقد پایان کار هستند، از نظر ایمنی در وضعیت نامشخصی به سر میبرند و ممکن است در زمان وقوع خطراتی همچون زلزله و آتشسوزی برای ساکنین مخاطرات جدی جانی و مالی در پی داشته باشد و ضرورت دارد مردم از خریداری واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در مجتمعهای بلند مرتبه که فاقد گواهی پایان کار هستند، خودداری کنند.
معاون استاندار خوزستان اضافه کرد: ساختمانهای ناایمن اگر چه در حالتهای عادی اتفاقی را به هم نمیرسانند اما در مواقع بحران ممکن است فاجعه بار شوند و اساساً ساختمانهایی که در آنها ایمنی به صورت کامل رعایت نشدهاند، علاوه بر ایجاد ناامنی برای ساکنان همان ساختمان باعث میشود تا ساختمانهای مجاور نیز دچار خطر شوند.
وی ادامه داد: در صورت بروز حادثه تنها ساختمان نا ایمن نیست که ممکن است خطرناک باشد بلکه ساختمانهای کناری نیز دچار آسیب میشوند و از این جهت در زمان ساخت و ساز باید تا آنجایی که میشود به امنیت ساختمان دقت شود.
خانچی افزود: در راستای انجام این طرح، بازدیدهای کمیته فنی مشترک با حضور نمایندگان سازمانها و نهادهای مسئول انجام میشود و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ ساختمان مهم و بلند مرتبه استان مورد بازدید و پایش قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به عملکرد کمیته فنی کارگروه اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، پنج جلسه کمیته ایمنی با حضور اعضای آن تشکیل شده و در این راستا، ۱۸ مصوبه و پیگیری توسط این کمیته انجام شده است.
نظر شما