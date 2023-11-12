ساختمان های بلاتکلیف ادارات به شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان روز یکشنبه در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آذربایجان‌غربی اظهار کرد: اماکن زیادی در استان وجود دارد که بلاتکلیف و بلااستفاده مانده که باید آنها شناسایی و رده‌بندی شود تا در اختیار شرکت‌های دانش بنیان به صورت بهره‌بردار قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان افزود: پیشتر به لحاظ زیرساختی نمی‌توانستیم کنار پارک و علم و فناوری باشیم اما امروز ابلاغ قوانین جدید در قالب جهش تولید، ظرفیت خوبی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تا می‌توانیم باید با استفاده از منابع ملی و استانی، در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم چراکه توسعه این مراکز فناور با توسعه همه جانبه جامعه ارتباط مستقیم دارد.

معتمدیان با انتقاد از نقش محدود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صادرات ادامه داد: میزان صادرات حدود ۱۰۰ واحد دانش بنیان و پنج واحد فناور استان، ۳۵۰ هزار دلار است در حالی که در نیمه نخست امسال حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از استان صادرات داشتیم.



وی گفت: شرکت‌های دانش بنیان باید فعال‌تر از امروز باشند و نقش صادراتی خود را بهتر از این ایفا کنند و دولت نیز در این خصوص حمایت بیشتری می‌کند.

وی با اشاره دیپلماسی منطقه‌ای شکل گرفته در آذربایجان غربی افزود: در توسعه این بخش، شرکت‌های دانش بنیان سهم بزرگی دارند و تولیدات و محصولات آنها بسیار حائز اهمیت است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش حمایتی دستگاه‌های دولتی اضافه کرد: هر دستگاه دولتی با توجه به وظیفه خود باید نحوه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را مشخص سازد و صرفاً پارک علم و فناوری محور اصلی حمایت‌ها نباشد.

معتمدیان با اشاره به نقش جوانان در شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: جوانان با سواد و با انگیزه در شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه شاخص‌های استان با فعالیت روزافزون کار می‌کنند که حمایت از آنها محور اصلی دولت سیزدهم است.