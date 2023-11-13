به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی زیر ۱۷ سال آسیا مقابل برزیل دست به تاریخ سازی زد و توانست این تیم را ۳ بر ۲ شکست دهد.

برد بزرگی که بازتاب وسیعی در کل فوتبال دنیا داشته است. همین امر با حمایت بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی بزرگسالان ایران همراه بود تا Hنها در شروع اردوی آماده سازی برای بازی‌های مرحله اول انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در این باره صحبت کنند.

امیر قلعه نویی در خصوص موفقیت شاگردان حسین عبدی گفت: «من قبل از اعزام تیم نوجوانان هم گفتم شما (بازیکنان) می‌توانید. حالا شما شیرمردان فوتبال ایران شدید. قبل از این بازی شیر بچه‌ها بودید اما حالا مرد هستید».

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران نیز در این خصوص ادامه داد: «خیلی خوشحال شدید. واقعا کار بزرگی انجام دادید و قلب مردم ایران را خوشحال کردید.»

امید ابراهیمی بازیکن باتجربه تیم ملی فوتبال تاکید کرد: «برد شیرین و دل‌چسبی بود که همه را خوشحال کرد.»

رضا اسدی نیز با اشاره به بازی بعدی این تیم مقابل انگلیس تصریح کرد: «آرزوی موفقیت برای این تیم در دیدار دوم مقابل انگلیس دارم. امیدوارم موفق شوند و حریف را ببرند.»