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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۵

میرتاج‌الدینی در صحن مجلس:

رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بی‌گناه را مورد حمله قرار می‌دهد

رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بی‌گناه را مورد حمله قرار می‌دهد

نماینده مرددم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بی‌گناه را مورد حمله قرار داده است، گفت: امروز همه ملت‌های دنیا این رژیم را محکوم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بار دیگر جنایات بی‌نظیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم می‌کنیم.

وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بی‌گناه را مورد حمله قرار داده است و با قطع برق بیمارستان‌ها سبب کشته شدن عده‌ای از نوزادان شده است که این جنایت در طول تاریخ جنایتی بی‌نظیر است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جهان بشریت از این همه جنایت ناراحت و غمگین است و امروز همه ملت‌های دنیا رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند.

کد مطلب 5938474
زهرا علیدادی

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