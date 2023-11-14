به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بار دیگر جنایات بینظیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم میکنیم.
وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بیگناه را مورد حمله قرار داده است و با قطع برق بیمارستانها سبب کشته شدن عدهای از نوزادان شده است که این جنایت در طول تاریخ جنایتی بینظیر است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جهان بشریت از این همه جنایت ناراحت و غمگین است و امروز همه ملتهای دنیا رژیم صهیونیستی را محکوم کردهاند.
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