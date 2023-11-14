میرتاج‌الدینی در صحن مجلس: رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بی‌گناه را مورد حمله قرار می‌دهد

نماینده مرددم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی کودکان و زنان بی‌گناه را مورد حمله قرار داده است، گفت: امروز همه ملت‌های دنیا این رژیم را محکوم کرده‌اند.