جنایت روشن و نسل کشی یک ملت کهن توسط اسرائیل در غزه

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ مصطفی نوری، امام جمعه اهل سنت منطقه گله‌دار در همایش «غزه مظلوم مقتدر» پیرامون جنگ فلسطین و اسرائیل اظهارداشت: وضعیت و شرایط اسف‌باری که اسرائیل غاصب بر علیه مردم بی دفاع غزه به وجود آورده است، نمود یک جنگ وحشیانه، جنایت روشن، نسل کشی یک ملت کهن، آواره کردن اکثریت ساکنان، تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دانشگاه‌ها و مدارس است.

وی افزود: همچنین این موضوع کشتن دانش آموزان، هتک حرمت قدس، زادگاه انبیا، محل وحی پیامبران و معراج‌گاه مصطفی در دید جوامع بین‌الملل و جهان اسلام است.

نوری بیان داشت: به توفیق الهی طوفان‌الاقصی، نبرد تاریخی غرورآمیز است که بر سراسر گیتی طنین افکند. خداوند متعال می‌فرماید در مبارزه با دشمن سست و درمانده نشوید. همانطور که به شما آسیب و جراحت وارد می‌شود به آنها هم وارد می‌شود. کشته‌های شما در بهشت و کشته‌های آن‌ها در آتش خواهند بود.

امام جمعه اهل سنت منطقه گله‌دار خاطر نشان کرد: ما قاطعانه حملات این رژِیم سفاک را محکوم می‌کنیم و از خداوند متعال درخواست مسالت داریم که قدرت و هیمنه آن‌ها را نابود کند.