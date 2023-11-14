تجمع کادر درمانی هرمزگان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع اعتراضی با حضور کارکنان و کادر درمان در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه بیمارستان‌ها، کادر درمان و آمبولانس‌های غزه شکل گرفت.

کارکنان این مرکز با حضور در این تجمع جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین به ویژه کادر درمان و کودکان را محکوم کردند. همچنین کارکنان و کادر درمان بیمارستان امام علی (ع) رودان امروز دوشنبه، ۲۲آبان‌ماه در تجمعی حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونسیتی غزه و فلسطین اشغالی را محکوم کردند.

همکاران که متشکل از کادر اداری و درمان بیمارستان بودند با شرکت در این تجمع اعتراضی که به صورت همزمان با سایر مراکز درمانی کشور برگزار شد حمایت خود را از کودکان و مردم مظلوم غزه اعلام کردند.

در چند روز گذشته جنایات بی‌سابقه نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی بر بیمارستان‌ها، کادر درمان و آمبولانس‌ها تمرکز یافته که این برخلاف تمامی تعهدات بین‌المللی و انسانی حتی در عرصه جنگ است.

گزارشگران بین‌المللی از کشته‌شدن نزدیک به ۲۰۰نفر از کادر درمان و هدف قرار گرفتن ده‌ها آمبولانس خبر می‌دهند. متاسفانه بیمارستان‌های شفا، نصر، رنتیسی، قدس و اندونزی برای ارتش وحشی و جنایتکار اسرائیلی به اهداف نظامی تبدیل شده‌اند.