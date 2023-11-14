به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ صبح سهشنبه در آئین افتتاحیه سیوپنجمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر بیان کرد: هنر به واسطه تولید ذهن، فکر، ایده و دست هنرمند از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار است.
وی تئاتر را انتقال دهنده فرهنگها و آئینها بیان کرد و افزود: این هنر با تأثیر خود میتواند زمینه نهادینه کردن مسائل اجتماعی و فرهنگی اثرگذار در جامعه شود و از بروز آسیبها جلوگیری کند.
افروغ اظهار کرد: ۶ نمایش در بخش صحنهای و چهار اثر در بخش خیابانی حضور دارند که دارای سطح کیفی بسیار بالایی هستند و موفق به حضور در این مرحله شدهاند.
وی اظهار کرد: عدم راهیابی هر اثر به مرحله بعد، باید موجب امید و اشتیاق دوباره به تولیدات دیگر در بین کارگردان و بازیگران شود و با استفاده از توان و ظرفیت موجود و نوآوری و خلاقیت تلاش خود را برای موفقیت در رویدادهای دیگر دوچندان کند.
افروغ عنوان کرد: با توجه به سفر ریاست محترم جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان، حضور تیم فنی و عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مناطق مختلف استان و توجه و حمایت ویژه استاندار به حوزه فرهنگ و هنر، در آیندهای نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در بخش زیرساخت این حوزه خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر جشنواره تئاتر استانی ضمن آرزوی موفقیت برای ۱۰ اثر سیوپنجمین جشنواره تئاتر استانی، اظهار امیدواری کرد در دوره جاری نیز همانند سالهای گذشته شاهد افتخارآفرینی هنرمندان استان در جشنواره تئاتر فجر باشیم.
دبیر اجرایی سیوپنجمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر نیز گفت: تئاتر به عنوان هنر نمایشی کارکرد رسانهای دارد و مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را به جامعه مخاطب انتقال میدهد.
محمد مظفری بیان کرد: آثار حاضر در بخش خیابانی جشنواره تئاتر استانی در صورت موفقیت به جشنوارههای منطقهای و بینالمللی نیز دارند.
وی افزود: در هر بخش جشنواره دو اثر به جشنواره تئاتر منطقهای فجر راه مییابد.
مظفری اظهار کرد: ایجاد همدلی برای توسعه هنر تئاتر استان موضوع مهمی است که هنرمندان باید این مؤلفه را سرلوحه فعالیت هنری خود قرار دهند.
دبیر اجرایی سیوپنجمین جشنواره تئاتر استانی عنوان کرد: کارگاههای آموزشی نقش مهمی در ارتقا سطح کیفیت تولید آثر دارد و توجه به این مهم برای هر هنرمند ضروری است.
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