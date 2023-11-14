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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

فرمانده انتظامی سرخه:

محموله لوازم آرایشی قاچاق در سرخه کشف شد

محموله لوازم آرایشی قاچاق در سرخه کشف شد

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از کشف محموله لوازم آرایشی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: دو و نیم میلیارد ریال ارزش این محموله برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی سرخه ضمن اشاره به کشف محموله قاچاق بیان کرد: دو و نیم میلیارد ریال لوازم آرایشی قاچاق در عملیات پلیسی در شهرستان سرخه کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این محموله در یک خودروی پژو ۴۰۵ قرار داشت، تاکید کرد: مأموران انتظامی و پلیس اقتصادی در پی وصول اطلاع از تردد این خودرو، سوژه مورد نظر را در نزدیکی سرخه شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سرخه با اشاره به تعقیب و گریز خودروی پژو در مسیر سمنان- سرخه گفت: با اقدامات هوشمندانه پلیس در نهایت خودرو متوقف و در بازرسی‌های صورت گرفته، کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

حسینی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد این فرد متهم یک حکم جلب دیگر برای پرونده کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال دیگر نیز است که در نهایت برای رسیدگی پرونده به دستگاه قضائی ارجاع شد.

کد مطلب 5938709

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