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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۲

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

۲ خانه تاریخی اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

۲ خانه تاریخی اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: ۲ خانه تاریخی «شریعت» و «خادم باشی» اردبیل از طریق مزایده به بهره‌برداران بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر سه‌شنبه در جلسه بازگشایی پاکت مزایده خانه‌های تاریخی اردبیل، اظهار کرد: بهره‌برداری از ۲ خانه تاریخی «شریعت» و «خادم باشی» اردبیل از طریق مزایده به بهره‌برداران بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه مراسم بازگشایی پاکت مزایده این خانه‌های تاریخی امروز با حضور مسئولان صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی و نمایندگان اداره کل بازرسی برگزار شد، گفت: طی برگزاری مراسم بازگشایی پاکت به سرمایه‌گذاران متقاضی واجد شرایط ۳۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بناها اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: واگذاری بهره‌برداری از بناهای تاریخی استان یکی از راه‌های حفظ و احیای این بناها است که ما این روند را تا انتها پیگیری خواهیم کرد تا هیچ بنای تاریخی استان بدون متولی نباشد.

شهاب طلایی، مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی نیز در این جلسه گفت: این مزایده که در استان اردبیل برگزار می‌شود سومین مزایده استانی صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی در سطح کشور و اولین مزایده در استان اردبیل است.

وی افزود: احیای بناهای تاریخی هم بازخورد اقتصادی در جامعه دارد و هم از نظر فرهنگی و هویتی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد که ما در این مرحله بناهای مختلفی را در استان اردبیل به مزایده گذاشته‌ایم.

کد مطلب 5938763

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