۲ خانه تاریخی اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر سهشنبه در جلسه بازگشایی پاکت مزایده خانههای تاریخی اردبیل، اظهار کرد: بهرهبرداری از ۲ خانه تاریخی «شریعت» و «خادم باشی» اردبیل از طریق مزایده به بهرهبرداران بخش خصوصی واگذار شد.
وی با بیان اینکه مراسم بازگشایی پاکت مزایده این خانههای تاریخی امروز با حضور مسئولان صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی و نمایندگان اداره کل بازرسی برگزار شد، گفت: طی برگزاری مراسم بازگشایی پاکت به سرمایهگذاران متقاضی واجد شرایط ۳۸ میلیارد تومان سرمایهگذاری در این بناها اتفاق خواهد افتاد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل بیان کرد: واگذاری بهرهبرداری از بناهای تاریخی استان یکی از راههای حفظ و احیای این بناها است که ما این روند را تا انتها پیگیری خواهیم کرد تا هیچ بنای تاریخی استان بدون متولی نباشد.
شهاب طلایی، مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی نیز در این جلسه گفت: این مزایده که در استان اردبیل برگزار میشود سومین مزایده استانی صندوق حفظ، احیا و بهرهبرداری اماکن تاریخی در سطح کشور و اولین مزایده در استان اردبیل است.
وی افزود: احیای بناهای تاریخی هم بازخورد اقتصادی در جامعه دارد و هم از نظر فرهنگی و هویتی میتواند نقش بسزایی داشته باشد که ما در این مرحله بناهای مختلفی را در استان اردبیل به مزایده گذاشتهایم.
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