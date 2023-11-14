۲ خانه تاریخی اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر سه‌شنبه در جلسه بازگشایی پاکت مزایده خانه‌های تاریخی اردبیل، اظهار کرد: بهره‌برداری از ۲ خانه تاریخی «شریعت» و «خادم باشی» اردبیل از طریق مزایده به بهره‌برداران بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه مراسم بازگشایی پاکت مزایده این خانه‌های تاریخی امروز با حضور مسئولان صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی و نمایندگان اداره کل بازرسی برگزار شد، گفت: طی برگزاری مراسم بازگشایی پاکت به سرمایه‌گذاران متقاضی واجد شرایط ۳۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بناها اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: واگذاری بهره‌برداری از بناهای تاریخی استان یکی از راه‌های حفظ و احیای این بناها است که ما این روند را تا انتها پیگیری خواهیم کرد تا هیچ بنای تاریخی استان بدون متولی نباشد.

شهاب طلایی، مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی نیز در این جلسه گفت: این مزایده که در استان اردبیل برگزار می‌شود سومین مزایده استانی صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی در سطح کشور و اولین مزایده در استان اردبیل است.

وی افزود: احیای بناهای تاریخی هم بازخورد اقتصادی در جامعه دارد و هم از نظر فرهنگی و هویتی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد که ما در این مرحله بناهای مختلفی را در استان اردبیل به مزایده گذاشته‌ایم.