تاریخ شکل گیری گروه مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سعدالدین صدیقی، در همایش «غزه مظلوم مقتدر» با اشاره به شروع مرحله جدیدی از جنگ و درگیری در هفت اکتبر ۲۰۲۳ در بخشی از سرزمین فلسطین، با توجه به اینکه رسانه‌های نماینده سیاست‌های غرب سعی کردند با قدرت رسانه‌ای خود حمله گروه‌های مقاومت در ۷ اکتبر به اسرائیل را آغاز جنگ بین مردم فلسطین با اسرائیل بیان کنند، افزود: این رسانه‌ها به غلط نتیجه گرفتند که فلسطینی‌ها مقصر بودند چون جنگ را آغاز کردند و در نتیجه محکوم هستند و اگر امروز اسرائیل با این قساوت و شدت آنها را سرکوب می‌کند مقصر خود آنها هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه بخشی از مردم به دلیل مطلع نبودن از تاریخ این جریان چنین مطالبی را باور می‌کنند و جای جلاد و مظلوم را تغییر می‌دهند کسی که صاحب حق است را ناحق می‌دانند و کسی که ظالم است را مظلوم معرفی می‌کنند.

وی بیان داشت: برای بهتر شناختن هر پدیده‌ای ضرورتاً باید آن پدیده را در شرایطی که اتفاق افتاده مورد بررسی قرار بدهیم وقتی یک جریان پیچیده اجتماعی اتفاق می‌افتد نباید بدون تأمل و تانی حکم صادر کنیم، به دلیل شرایط زمینه‌ای مختلفی که برای یک پدیده وجود دارد اگر به این شرایط توجه نشود حتماً تحلیل و نتیجه‌گیری به خطا می‌رود.

شیخ صدیقی اظهار داشت: برای اینکه موضوع جنگ بین اسرائیل و فلسطین را بهتر بفهمیم حتماً لازم است که نسبت به همه جوانب قضیه یک نیم‌نگاهی داشته باشیم بایستی ما اطلاعات دقیق‌تری چه در همه زمینه‌هایی که به موضوع ربط دارد داشته باشیم تا بتوانیم یک تصور درست پیدا بکنیم و بر اساس آن یک حکم صحیح بدهیم.

تحلیل این جریان بر اساس سنت‌های الهی

وی افزود: وقتی به عنوان یک مسلمان چنین امری را مورد بررسی قرار می‌دهیم بایستی سنت‌های حاکم بر جهان هستی و سنت‌های حاکم بر جامعه و درون انسان‌ها را بشناسیم و بر اساس آن بتوانیم موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم.

شیخ صدیقی ادامه داد: چند سنت متداخل در این زمینه وجود دارد که بایستی همه را با هم در نظر بگیریم.

وی افزود: بر اساس این سنت در طول تاریخ انسانی همیشه بین حق و باطل تقابل وجود داشته است و این تصور که بایستی حق وجود داشته باشد بدون اینکه مانعی در مقابلش باشد یا اینکه بایستی باطل وجود داشته باشد بدون اینکه کسی مانعش بشود این یک تصور نادرست است که با موازین قرآنی همسو نیست، در طول تاریخ همیشه حق و باطل در مقابل همدیگر قرار گرفتند و این جز سنت خداوندی است که هیچوقت تغییر و تبدیلی پیدا نمی‌کند.

وی گفت: اینگونه نیست که اهل حق بتوانند اهل باطل را راضی کنند و کاری با اهل حق نداشته باشند زمانی ما می‌توانیم به یک توافق کامل برسیم که آنچه که فکر اعتقاد و باور ما است را کنار بگذاریم و دین مقابل را قبول کنیم اگر غیر از این اتفاق بیافتد آنها راضی نخواهند شد و بر همین اساس سنت خداوندی این است که این تقابل وجود داشته باشد و سنت دیگری که خداوند در قرآن یاد کرده سنت تدافع است و خداوند در قرآن فرمود: اگر مردم بر اساس سنت تدافع در مقابل هم قرار نمی‌گرفتند زمین به فساد کشیده می‌شد، پس بر اساس سنت‌های خداوندی اگر جنگی در حال وقوع است ما باید این را به عنوان امر واقع ببینیم و بپذیریم و بایستی خود را برای شرایط نصر و پیروزی آماده کنیم که بتوانیم در این میدان پیروز بشویم.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که در نبرد حق و باطل مؤمنین همیشه پیروز بشوند بدون اینکه شرایط نصرت و پیروزی رو فراهم بکنند.

شیخ صدوقی بیان داشت: تاریخ بزرگ امت اسلامی به صورت عام و یک بخشی از تاریخ مربوط به جریان فلسطین به صورت خاص به ما کمک می‌کند که موضوع جنگ اسرائیل و فلسطین را بهتر بفهمیم.

وی ادامه داد: در تاریخ امت اسلامی در این صد ساله اخیر ما شاهد هستیم که کشورهای کفر در مقابل مسلمانانی که برای آنها خطر به حساب می آیند قرار می‌گیرند و با آنها مقابله می‌کنند. در این قرن اخیر امت اسلامی شاهد مسائل خطرناکی از جمله سقوط عثمانی، درگیری‌های داخلی، تقسیم شدن کشورهای اسلامی در بین کشورهای استعمارگر، جریان‌های فکری و فلسفی بود با این‌حال مجموع فعالیت‌ها و مجموع جریان‌های اسلامی دست به دست هم دادند تا جریانی به عنوان بیداری اسلامی ایجاد شد.

وی افزود: بعد از بیداری اسلامی کشورهای کفر در مقابل این جریان قرار گرفتند این موضوع در بحث جریان فلسطین محل توجه است یعنی به محض اینکه در هفت اکتبر یک حمله‌ای به اسرائیل می‌شود سران کفر احساس خطر می‌کنند مقابل این جریان قرار می‌گیرند. در خصوص تاریخ خاص مردم فلسطین هم بهتر است بدانیم که جریان جنگی کنونی بر می‌گردد به سال ۱۹۴۸ که دولت اسرائیل تأسیس شده و بر اساس یک تبعیض نژادی و باورهای غلط در این مدت، اسرائیلی‌ها خود را نمایندگان و ملت برگزیده خدا می‌دانند و فکر می‌کنند سایر دولت‌ها برای نوکری آنها خلق شده اند. بر همین اساس بیشتر بخش خاک فلسطین را از طریق جنگ گرفتند و مردم فلسطین را از سرزمین خودشان بیرون کردند و هیچ آسایش و آرامشی برای مردم فلسطین نگذاشتند اجازه بازگشت کسانی که آواره شده بودند، ندادند و هر روز تعدادی را می‌کشتند و در این مدت چندین هزار اسیر گرفتند یک چنین ظلمی باعث شد در مقابل اسرائیلی‌ها گروه‌های مقاومت به وجود بیایند به طوری که مردم فلسطین در قالب گروه‌های مختلف آمدند و در مقابل اسرائیل ایستادگی کردند که چه بر اساس معاهدات بین المللی چه بر اساس نگاه شرعی کسی که سرزمینش را اشغال کنند حق دفاع دارد این حق دفاع برای مردم هست پس از سال‌ها دفاع برای اولین بار جبهه مقاومت توانست حمله کند که متأسفانه این جریان را به صورت وارونه جلوه دادند.