هدف اصلی ما تأمین امنیت فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی ایجاد بستر و امنیت لازم برای فعالان اقتصادی کشور است تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را به نحو مطلوب و احسن و اکمل به انجام برسانند، عنوان داشت: امروز ارتباط و همکاری بسیار خوبی بین پلیس امنیت اقتصادی فراجا و فعالان بخش مختلف اقتصادی کشور وجود دارد.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه با تشکیل کارگروه‌های مختلف در حوزه اصناف تلاش کرده‌ایم که به طور مستقیم و بدون واسطه دغدغه‌ها و چالش‌ها و مشکلات اصناف را رصد و در جهت مرتفع نمودن آن اقدامات لازم را منظور نمائیم، بیان داشت: ما خود را حامی فعالان اقتصادی کشور می‌دانیم و در راستای ایجاد بسترهای لازم در این زمینه همه تلاش خود را به کار بسته‌ایم و خود را بار و حامی فعالان اقتصادی می‌دانیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی گفت: با توجه به هجمه‌های همه جانبه اقتصادی و… دشمنان امروز در واقع فعالان اقتصادی افسران جنگ اقتصادی هستند که با همه وجود سختی‌ها در این حوزه خوش درخشیده‌اند و در این عرصه مجاهدانه ایستاده‌اند.

وی افزود: هدف اصلی ما تأمین امنیت و حمایت از فعالان اقتصادی و مقابله با کسانی است که با قاچاق کالا و احتکار و… به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد کشور مان است.

در این جلسه فعالان اقتصادی با قدردانی از حمایت‌های پلیس امنیت اقتصادی به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.