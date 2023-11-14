طرح مردمی کاشت درخت در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار عصر سهشنبه در آئین آغاز پروژه نهالکاری در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: دولت متعهد شده که یک میلیارد نهال را طی چهار سال در کشور کشت کند و از امسال شروع شده است.
وی در ادامه توضیح داد: سهم استان کرمان ۴۲ میلیون نهال بوده که سالی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نهال باید کاشته شود و سهم شمال استان در این طرح کاشت سالانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نهال است.
استاندار کرمان گفت: در اصل وظیفه شرکت کاشت ۳۰۰ هکتار بوده اما ۱۲۰۰ هکتار نیز اضافه انجام داده و امروز ۱۸۰۰ هکتار مجدداً کاشت نهال آغاز کرده و عملاً ۳۳۰۰ هکتار خواهد شد.
فداکار گفت: کرمان، استان کویری است و اجرای طرحهای نهالکاری بر وضعیت آب و هوایی و جلوگیری از آسیب به خاک تأثیر میگذارد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: طبق تقسیمبندی صورت گرفته ۲۲ میلیون نهال در شمال و ۲۰ میلیون نهال در جنوب استان باید کاشته شود و معاونت عمرانی استانداری مسئولیت کار را به عهده گرفته است.
وی افزود: چند طرح خوب نیز در حال انجام است که یکی سهمیه مدارس و بحث روحیه دادن به دانشآموزان و دیگری کاشت نهال در محورهای اصلی استان و ایجاد تفرجگاهها برای مردم است.
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