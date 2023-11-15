خاش با تنش شدید آبی مواجه است

اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر آب موجود در شبکه آبرسانی خاش به لحاظ گچی و اسیدی بودن، قابلیت شرب و شس‌وتشو را ندارد و تنها ۳۰ درصد شهر دارای آب بوده و سهمیه بندی آب در اکثر نقاط شهر خاش اعمال می‌شود.

نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش‌های نصرت آباد و کورین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از وزارت نیرو انتظار می‌رود با جدیت آبرسانی به شهرستان خاش و یکصد روستای آن را به انجام رساند گفت: پیمانکاری که در این منطقه مشغول به کار است با مشکل تأمین تجهیزات مورد نیاز مواجه شده، بنابراین از فولاد مبارکه درخواست داریم، شمش در اختیار این پیمانکار قرار دهد، تا ظرف مدت کمتر از یک سال آبرسانی در این منطقه انجام و از تنش آبی پیشگیری شود.

وی افزود: به رغم بارش‌های فراوان در این منطقه و محدوده کوه آتشفشانی تفتان، متأسفانه در حوزه آبخیزداری کار خاصی صورت نگرفته و اجرای پروژه‌های سد مخزنی ضرورت دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس با اشاره به اینکه اخیراً به همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس از پروژه تهلاب برای آبرسانی به زاهدان و میرجاوه بازدید داشتیم خاطرنشان کرد: نیاز است رودخانه‌ای که مطالعات روی آن انجام شده، احیا و روی آن سد مخزنی ایجاد شود تا هم آب شرب و هم آب مورد نیاز برای چاه‌ها در زیردست‌ها تأمین شود.

وی یادآور شد: وزارت نیرو باید به طور جدی این مهم را پیگیری کند، همچنین برای رودخانه‌هایی که مطالعات روی آنها انجام شده، ماده ۲۳ صادر شود.