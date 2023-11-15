روح الله ترکاشوند درگفتگو باخبرنگار مهر از برگزاری مراسم گلشن وحی، تجلیل از فعالان دارالقرآن، برگزاری دو مرحله اردوی زیارتی مشهد مقدس به تعداد ۸۰ مختصص همسران معظم شهدا وبرگزاری اردوی یک روزه ویژه آزادگان سرافراز به ۵۰ نفر نام برد.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی در دارالقرآن ویژه همسران معظم شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقات ورزشی دارت، و پیاده روی خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در مناسبات مختلف وبرگزاری نشست‌های تخصصی بصیرتی جهاد تبیین از اهم برنامه‌های بنیاد شهید شهرستان تویسرکان بوده است.

رئیس بنیاد شهید شهرستان تویسرکان یادآورشد: یادواره‌های خانگی شهدا و آبروی محله، یادواره شهدای فرهنگی، مراسم سوم خرداد ماه، برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی ره دراین شهرستان برگزار شده است.

ترکاشوند در ادامه از برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر ماه، برگزاری مراسم دعای عرفه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای عملیات مرصاد، برگزاری بزرگداشت روز آزادگان، برگزاری یادواره شهیدان رجایی و باهنر ومراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس سخن گفت وادامه داد: یادواره شهدای ناجا، یادواره شهدای پاسدار، مراسم هفته بسیج، یادواره شهدای دانش‌آموزان و یادواره سردارشهید حسین همدانی از دیگر برنامه‌ها بوده است.