تحولی فناورانه در صنعت نفت با بومی سازی یک تجهیز حفاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، روح الله دهقانی در مراسم امضای توافقنامه تاسیس مرکز راهبری هوش مصنوعی و میادین نفتی و گازی دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاههای افقی طویل و چندشاخه با بومیسازی ابزار R.S.S خاطرنشان کرد: خاطرم هست از ۱۰سال قبل که در مجموعه های بخش خصوصی فعالیت داشتم، یکی از آرزوهای بلندپروازانه و فناورانه ای که مطرح بود تولید ابزار حفاری هدایتشونده دورانی (RSS) در داخل و بهرهمندی کشور از این تجهیز پیشرفته بود چرا که متخصصان و فعالان این حوزه به خوبی نسبت به اهمیت بسیار بالای این محصول، بالا بودن سطح فناوری و نقش آن در افزایش برداشت و ارتقای بهرهوری تولید به ویژه در میادین مشترک نفتی آگاه هستند.
وی تحقق ساخت تجهیز حفاری هدایت پذیر دورانی توسط متخصصان شرکتهای دانشبنیان را یک تحول چشمگیر در بومیسازی تجهیزات پیشرفته صنعت نفت دانست و افزود: بر مبنای قرارداد همکاری میان شرکت ملی نفت به عنوان بهرهبردار، معاونت علمی به عنوان بازوی حمایتی و زمینهساز و شرکت دانشبنیان اجراکننده این طرح فناورانه و پیشرفته، یک سرمایهگذاری ارزشمند توسط صنایع بزرگ و مخاطب برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت و گاز انجام شد، تا تکمیل زنجیرههای ارزش این حوزه یک گام تحولی رو به جلو برود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور تصریح کرد: برای تحقق ساخت بار اول این ابزار، ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری مورد نیاز بود که ۳۰۰ میلیارد آن توسط معاونت علمی و ۲۰۰ میلیارد تومان آن توسط خود شرکت دانشبنیان طرف قرارداد تامین شده است و شرکت ملی نفت به مدت ۱۰ سال استفاده و بهرهبرداری از خدمات این ابزار را تضمین کرده است. در این قرارداد، یک همکاری بزرگ و الگو صورت گرفته که ذیل برنامه جامع و هدفمند برای ایجاد و توسعه زیستبوم همکاری صنایع بزرگ و شرکتهای دانشبنیان متوسط و کوچک اجرا میشود؛ در این همکاری، یک صنعت بزرگ به عنوان مشتری جدی به صورت تخصصی و فنی بالای سر کار است، یک شرکت دانشبنیان توانمند قرار است سرکنسرسیوم یک همکاری بزرگ با نقش آفرینی چندین شرکت دیگر باشد و نظامهای تامین مالی و حمایتهای معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بانکها و سرمایهگذاران بخش خصوصی هم در کنار ابزارهای قانون جهش تولید به عنوان ضلع سوم، ایفای نقش میکنند.
دهقانی تصریح کرد: معتقدم در این مدت چند ماهه که در سمت معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری فعالیت دارم، این همکاری یکی از خرسندکنندهترین و غرورآفرینترین اتفاقات برای اقلیم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانشبنیان کشور است و امروز با انعقاد این قرارداد، شاهد اجرای الگویی موفق و امیدوارکننده از همکاری یک صنعت بزرگ با شرکتهای حائز فناوری و نوآوری به کمک ایجاد بسترهای لازم، تنظیمگری هدایتگری و راهکارهای نوین تامین مالی هستیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری با اشاره به ایجاد محیط و فضای مساعد برای پیوند میان نوآوری شرکتهای دانشبنیان با صنایع بزرگ، افزود: امروز با برخورداری از قریب به ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان کوچک و متوسط، مهم ترین نیاز این زیستبوم، ایجاد پیوند میان صنایع و دستگاهها با شرکت های دانشبنیان است تا نوآوری و فناوری را در زنجیره ارزش این صنایع قرار دهیم.
دهقانی ادامه داد: با توجه به سیاست کلان دولت برای ارتقای تاب آوری، تکامل زنجیرههای ارزش فناوری به منظور رشد تولید، یکی از مهمترین اولویتها و برنامههای جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، ایجاد بستر و فضای مناسب برای تحقق این تعامل و پیوند برای ارتقای تاب آوری صنایع، رفع نیاز آنها از یک سو و رونق شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناورانه و خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال تخصصی از سوی دیگر است.
وی، عزم جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برای پای کار آوردن صنایع بزرگ در قالب انعقاد قراردادهای همکاری استفاده از ظرفیت دانشبنیانها و حمایت از تولیدات بار اول را در راستای همین سیاست دانست و افزود: بهمن ماه سال گذشته با حضور وزیر محترم نفت و در همین راستا، قراردادی به ارزش دو میلیارد دلار برای تولید محصولات دانشبنیان مورد نیاز صنعت نفت و حوزههای وابسته، در هفت موضوع مهم و راهبردی مورد نیاز صنعت نفت، منعقد شد؛ در کمتر از ۱۰ ماه گذشته، فراخوانهای متعددی برای شناسایی شرکتهای توانمند در تامین این نیازها اعلام شد، نشستهای متعدد و مستمر برای شناسایی، ارزیابی و اجرایی کردن فرآیند تولید این نیازها برگزار شد و خوشبختانه امروز ظرف کمتر از یکسال پس از پیگیری ها و تلاش های مستمر، کار اجرا و ساخت پنج حوزه از محورهای به قرارداد رسیده و اتفاق بزرگی که قرار بود رقم بخورد، تحقق یافته است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری گفت: تحقق این اقدام بزرگ از چند جهت حائز اهمیت است. هم از این جهت که یک محصول پیشرفته با پیچیدگی فناورانه که دستیافتن به آن بسیار غرورآفرین است ساخته می شود و هم از این جهت که همکاری و همراهی وزارت نفت، یک الگوی موفق را برای همه دستگاههای کشور ارائه میکند و اگر نفت به عنوان صنعت پیشران کشور، توانسته است این مسیر را با موفقیت طی کند، سایر دستگاهها نیز میتوانند در مسیر اجرای این الگو قرار بگیرند.
دهقانی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران حائز رتبه نخست همکاری در طرحهای بار اول در همکاری با کارگروه تولید بار اول معاونت علمی طی یک سال گذشته بوده و وزارت نفت در تمامی ادوار اجرای این برنامه، بیشترین همکاری را داشته است، افزود: کارگروه تولید بار اول، یک ابتکار و نوآوری از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری با همکاری سایر دستگاهها است تا صنایع، دستگاهها و شرکتهای بزرگ بتوانند کارهای فناورانه و تراز اول مورد نیاز کشور را به مرحله اجرا برسانند. این موضوع یک پیام مهم دارد مبنی بر این که شرکت ها و صنایع مادر کشور، صنایعی که اقتصاد کشور بر پایه آنها شکل میگیرد باید حرکتی جدی به سوی اقتصاد دانشبنیان داشته باشند. اگر در دو دهه گذشته بر افزایش تعداد شرکتها تمرکز داشتیم، زیستبوم فناوری و نوآوری را توسعه دادیم و ایجاد و تخصیص زیرساختها را مجدانه دنبال کردیم، اکنون به مرحلهای رسیدهایم که باید از این ظرفیت بهره ببریم و اکنون فصل بهرهوری و برداشت ثمرات این زیستبوم است؛ امیدوارم در این دوره و با رویکرد جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، مردم شاهد چشیدن طعم شیرین علم و فناوری در زندگی خودشان و آینده کشورمان باشند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه نوآوری و فناوری امروز در جایگاهی فراتر از مهمترین صنایع ایستاده است، عنوان کرد: هنر امروز دنیا این است که استخراج نفت سخت دور از دسترس را که اقتصادی نیست، اقتصادی کند. کما این که آمریکا با استفاده از فناوری توانسته نفت سخت شیل خود را اقتصادی کند.
دهقانی در پایان امضای توافقنامه تاسیس مرکز راهبری هوش مصنوعی و میادین نفتی و گازی دیجیتال و قرارداد کسب فناوری حفر چاههای افقی طویل و چندشاخه با بومیسازی ابزار RSS را به خانواده وزرات نفت تبریک گفت و امیدواری کرد با همکاری بین صنعت نفت و شرکتهای دانشبنیان، این صنعت در سال های پیش رو به حدی پیشرفت کند که علاوه بر صادرات نفت، صادرات فناوری های این حوزه از اکتشاف، استحصال و فناوری را شاهد باشیم.
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