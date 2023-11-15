۱۳ هزار مخاطب در اردبیل به تماشای پویانمایی «بچه زرنگ» نشستند

ملیحه ملک‌زاده فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اکران موفق پویانمایی «بچه زرنگ» در اردبیل، اظهار کرد: با آغاز اکران فیلم پویانمایی «بچه زرنگ» از مهرماه امسال در شهر اردبیل، بیش از ۱۳ هزار نفر مخاطب کودک و نوجوان به تماشای این اثر سینمایی نشستند.

وی افزود: این تعداد مخاطب تنها شامل افرادی است که از طریق هماهنگی کانون استان و به‌صورت گروهی در سینما حضور یافته‌اند که با در نظر گرفتن سایر مخاطبان و مراجعه‌کنندگان انفرادی، آمار نهایی بیش از این خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل با بیان اینکه «بچه زرنگ» با محتوای الگوی ایرانی اسلامی و با القای روحیه خودباوری، ایمان به قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های نوجوان ایرانی با سرمایه‌گذاری کانون پرورش فکری تولید است، گفت: نشر مفاهیم و آموزه‌های دینی و ملی در میان فرزندان این جامعه از مضامین به کار گرفته‌شده در این پویانمایی سینمایی است و آموزش‌وپرورش استان و مدیران مدارس در قالب اردوهای مدرسه همکاری شایسته‌ای در اکران موفق این اثر داشته‌اند.

ملک‌زاده فرد با اشاره به اینکه این فیلم تنها در یک سینما به نمایش عمومی درآمده است، ادامه داد: با توجه به استقبال خوبی که از این اثر سینمایی شده است که در نظر داریم با مهیا کردن تجهیزات سینمای سیار، امکان نمایش این فیلم در شهرهای فاقد سینمای استان را با ارائه بلیط نیم بها فراهم آوریم.

وی خاطرنشان کرد: «بچه زرنگ» روایتگر داستان پسر کوچکی به نام محسن است که در طول یک سفر کوتاه به جنگل ابر در مازندران، با یک ببر آشنا می‌شود و برای نجات او از دست شکارچیان غیرقانونی تلاش می‌کند.