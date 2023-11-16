۲۸ فیلم حوزه دفاع مقدس در سال گذشته تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، شامگاه چهارشنبه در حاشیه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمامی مصوبات گذشته این شورای در استان اصفهان اجرایی شده که برای من چشمگیر بود و قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: ذیل کنگره شهدای استان اصفهان مقرر است فیلم سینمایی نیز ساخته و کتب متعدد نوشته شود که در این ۲ امر مهم نیز مساعدت خواهیم داشت تا آثاری فاخر تولید شود.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران در حوزه‌های معیشتی و اشتغال نیز در نشست بحث و گفتگو شد تا با همکاری استاندار اصفهان و مدیران کل استان مواردی که از قانون جامع ایثارگران زمین مانده است اجرایی شود.

وی همچنین در این نشست، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت حفظ نام و یاد شهدا در جامعه به صورت زبانی و عملی تأکید دارند.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به نامگذاری روز ۲۵ آبان به عنوان روز فرهنگ و ایثار اصفهان ادامه داد: این نامگذاری انتظارات از این استان را بالاتر برده و نشان از توجه مردم اصفهان به زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: گلزار شهدا باید میعادگاه عاشقان باشد و به کانون فرهنگی و دینی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: گلزار شهدا باید همانند حرم امامزادگان مورد توجه قرار گیرد و به عنوان علم تربیت الگوی دینی برای نسل‌های آینده باقی ماند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به تأثیر فیلم و سریال در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: سال گذشته ۲۸ فیلم و سریال در این زمینه ساخته شد.

وی با بیان اینکه هر کدام از شهدا ظرفیت جریان سازی جدی در جامعه را دارند خاطرنشان کرد: فیلم‌هایی که در زمینه ایثار و شهادت ساخته می‌شود باید با کیفیت و اثرگذار باشند و حقایق شهدا بطور دقیق بازگو کنند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد شهید مشکلی از نظر آمبولانس ندارد اضافه کرد: در حال حاضر ۲۶ آمبولانس در اختیار این مجموعه قرار دارد و در سال جاری نیز ۱۰۰ دستگاه دیگر خریداری خواهیم کرد.

وی بیان کرد: سال‌های گذشته با مشکل جدی در زمینه مسکن خانواده شهدا مواجه بودیم اما در ۲ سال گذشته این مسئله در شهرستان‌های استان اصفهان برطرف شده اما همچنان در کلان‌شهر اصفهان وجود دارد.

به گفته رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، هشت هزار مسکن ویژه خانواده شهدا در اصفهان نیاز است که باید به صورت یکجا این مشکل برطرف شود.

قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: ۲۰۰ گلزار شهدا در اصفهان نیازمند مرمت است و از مجموع ۱۰۳۹ گلزار شهدای این استان تا کنون ۹۴۴ گلزار شهدا ساماندهی شده است.

وی عنوان کرد: مردم باید قهرمانان واقعی را بشناسند و شهدا قهرمانان واقعی هستند و باید هر کوی و برزنی به نام شهدا نام‌گذاری شود، چرا که شهدا قابل افتخارترین مشاهیر کشورمان هستند و هر امتیازی را حتی صحبت درباره علما و صالحان را نیز با شهید می‌سنجند.