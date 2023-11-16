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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

رییس اورژانس گیلان خبر داد؛

آمادگی اورژانس برای آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان ودانشجویان

آمادگی اورژانس برای آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان ودانشجویان

رشت- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آمادگی اورژانس برای آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان و دانشجویان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی اظهار کرد: برای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان در خصوص امور بهداشتی و اصول اولیه درمانی به مصدومان، نیروهای اورژانس گیلان آمادگی دارند با آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه‌ها برای آموزش همکاری کنند.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های نظری و عملی برای آموزش کادر مدیریت مدارس و همچنین دانشجویان و دانش آموزان منتخب و تربیت «اورژانس یار» خبر داد و افزود: این افراد پس از گذراندن این دوره‌ها و دریافت گواهینامه، می‌توانند در محل حادثه اقدامات نجات بخش و احیا را تا رسیدن نیروهای اورژانس انجام داده و نقش مؤثری برای جلوگیری از صدمات بیشتر جسمی و روحی داشته باشند.

کد مطلب 5940468

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