آمادگی اورژانس برای آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان ودانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی اظهار کرد: برای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان در خصوص امور بهداشتی و اصول اولیه درمانی به مصدومان، نیروهای اورژانس گیلان آمادگی دارند با آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه‌ها برای آموزش همکاری کنند.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های نظری و عملی برای آموزش کادر مدیریت مدارس و همچنین دانشجویان و دانش آموزان منتخب و تربیت «اورژانس یار» خبر داد و افزود: این افراد پس از گذراندن این دوره‌ها و دریافت گواهینامه، می‌توانند در محل حادثه اقدامات نجات بخش و احیا را تا رسیدن نیروهای اورژانس انجام داده و نقش مؤثری برای جلوگیری از صدمات بیشتر جسمی و روحی داشته باشند.